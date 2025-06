Boneca inteligente: Mattel e ChatGPT se unem para dar 'cérebro' para Barbie

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A fabricante de brinquedos Mattel e a OpenAI (dona do ChatGPT) se uniram para criar um “cérebro” para a Barbie, alimentado por inteligência artificial. A novidade vai permitir que as crianças tenham uma brincadeira personalizada e conversas dinâmicas com a boneca mais famosa do mundo. Esse é o primeiro passo para tornar os brinquedos da empresa mais interativos e adaptáveis ao usuário. A primeira “Barbie inteligente” deve ser lançada ainda em 2025.

“O acordo une as respectivas expertises da Mattel e da OpenAI para projetar, desenvolver e lançar experiências inovadoras para fãs em todo o mundo. Ao utilizar a tecnologia da OpenAI, a Mattel levará a magia da IA a experiências de jogo adequadas a cada idade, com ênfase em inovação, privacidade e segurança”, disse a empresa de brinquedos em comunidade.

Com a IA, a Barbie vai manter conversar contextuais, responder perguntas e adaptar as respostas de acordo com os interesses individuais de cada criança.. A Mattel e a OpenAI garantiram que as interações vão ser de acordo com a idade da criança, com medidas rigorosas de privacidade e segurança das informações.

Além disso, a Mattel anunciou que vai incorporar as ferramentas da OpenAI, como o ChatGPT Enterprise, nas operações comerciais para “aprimorar o desenvolvimento de produtos e a ideação criativa, impulsionar a inovação e aprofundar o engajamento com seu público”.

Microfone e alto-falante

Para que a IA funcione, a Barbie vai ter um um microfone e alto-falante integrados ou um aplicativo complementar para a interação. A ideia é que a boneca funcione como uma “versão física do ChatGPT”, aprendendo com as interações anteriores, armazenando histórico de preferências e ajustando as respostas conforme o contexto e contatos precedentes. Ou seja, assim como o ChatGPT, quanto mais interações houver, mais personalizada será a experiência.

Para complementar a brincadeira, a IA deve se estender a aplicativos conectados em tablets e smartphones, permitindo que a Barbie participe de jogos ou desafios criativos. Essa não é a primeira vez que a Mattel anuncia uso de tecnologia na boneca mais famosa do mundo.

A Mattel costuma homenagear mulheres icÃŽnicas com suas próprias bonecas Barbie no projeto Mulheres Inspiradoras (do original em inglês â??Role Modelsâ?) implantado em 2015. Para 2024, a famosa marca selecionou oito artistas que se destacam dentro de seus trabalhos. Divulgação Mattel As escolhidas para 2024 são: Viola Davis (Estados Unidos), Shania Twain (Canadá), Dama Helen Mirren (Reino Unido), Kylie Minogue (Austrália), Maira Gomez (Brasil), Lila Avilés (México), Nicole Fujita (Japão) e Enissa Amani (Alemanha). Divulgação Mattel Barbie é uma boneca e personagem fictícia fabricada pela empresa estadunidense de brinquedos Mattel, Inc. e lançada em 9 de março de 1959. Divulgação Mattel A empresária Ruth Handler é creditada como a criadora usando uma boneca alemã chamada Bild Lilli como sua inspiração Divulgação Mattel Entre elas, está uma indígena brasileira. Trata-se da influenciadora Mira Gomez, a cunha poranga que terá uma boneca para chamar de sua. Ela levará a pintura e roupas tradicionais da etnia Tatuyo, à qual Maira pertence. Instagram @cunhaporanga_oficial â??Nunca pensei que algum dia na vida eu teria uma boneca minha. Fiquei simplesmente sem palavrasâ?, disse Maira, em entrevista ao Estadão. Instagram @cunhaporanga_oficial Durante a pandemia de covid-19, ela criou uma página no Tik Tok para mostrar a outros jovens sua vivência como mulher indígena do povo Tatuyo. Naquele período, as visitas à aldeia diminuíram e algumas das atividades que geram renda, como o artesanato, ficaram prejudicadas. Instagram @cunhaporanga_oficial O conteúdo educativo e o carisma da Cunha poranga conquistaram ainda mais seguidores. Atualmente, Maira conta com 490 mil seguidores no Instagram e, 6,6 milhões, no Tik Tok. Instagram @cunhaporanga_oficial Além dela, também foram selecionadas mulheres de outros países para receberem a homenagem. Um dos exemplos é a ativista, filantropa, produtora, atriz renomada e uma das poucas pessoas com o título de EGOT (ou seja, que já recebeu um Emmy, Grammy, Oscar e Tony): Viola Davis. Instagram @violadavis Graduada na Juilliard School em 1993, Davis começou sua carreira atuando em peças de teatro e em papéis coadjuvantes no cinema. Ã? considerada uma das maiores e mais versáteis atrizes das artes cênicas. Instagram @violadavis De 2014 a 2020, Davis interpretou a advogada Annalise Keating na série de televisão How to Get Away with Murder da ABC e em 2015 se tornou a primeira atriz negra a vencer o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Instagram @violadavis Também recebeu duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática e venceu dois SAG Awards na mesma categoria, em 2015 e 2016. Reprodução The Substance of Fire Em 2017, Viola ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu desempenho em Fences. Ao ganhar o prêmio, tornou-se a primeira atriz negra a obter a Tríplice Coroa de Atuação, termo usado para descrever atores que ganharam os três prêmios de maior prestígio relacionados a essa arte. Instagram @violadavis Em 6 de janeiro de 2017, Davis ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Em 22 de janeiro de 2018, estreou Two-Sides, uma série de documentários que explora a brutalidade policial contra a comunidade afro-americana. Divulgação Mattel A Dama Helen Mirren, que recebeu esse título da realeza britânica, também ganhará uma boneca. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação da rainha Elizabeth II no filme â??A Rainhaâ?. - Instagram @helenmirren Dame Helen Lydia Mirren começou a sua carreira no teatro em 1965 com o papel de Cleópatra na peça Antony and Cleopatra, antes de ingressar na Royal Shakespeare Company e fazer sua estreia no West End em 1975. Divulgação Mattel Ela conquistou a Tríplice Coroa de Atuação nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo a única pessoa a ter vencido em ambos os países. Ela ganhou o Oscar e o BAFTA por sua atuação, como Elizabeth II, em A Rainha. Instagram @helenmirren Além disso, ganhou o Tony Award e o Laurence Olivier Award pelo mesmo papel em The Audience. Também conquistou três BAFTA TV Award e quatro Emmys de melhor atriz em minissérie ou telefilme. Instagram @helenmirren Mais um caso é o da cantora Kylie Minogue, com seus quase 40 anos de carreira na indústria musical. Neste ano, ela também recebeu um prêmio de Ícone no Brit Awards. Divulgação Mattel Com vendas de mais de 80 milhões de discos em todo o mundo, Minogue é a artista australiana que mais vendeu unidades em todos os tempos. Além disso, foi reconhecida por se reinventar na música e na moda, sendo referida pela imprensa europeia como a "Princesa do Pop" e um ícone de estilo. Instagram @kylieminogue Nascida em Melbourne, Minogue iniciou sua carreira como atriz infantil, atuando na soap opera The Sullivans (1979). Atuou nas séries de televisão Skyways (1980) e The Henderson Kids (1985), onde conseguiu um papel de destaque. Posteriormente, alcançou o reconhecimento nacional estrelando a soap opera Neighbours (1986-88). Instagram @kylieminogue Durante sua carreira, ela foi honrada com diversos prêmios. Entre eles, dois Grammy, três Brit Awards e 17 ARIA Music Awards. Suas honrarias incluem nomeações como da Ordem do Império Britânico e Ordem das Artes e das Letras por suas contribuições musicais e culturais. Instagram @kylieminogue Minogue também recebeu o título de Doutora honorária em Ciências da Saúde (D.H.Sc.) pela Universidade de Anglia Ruskin por seu trabalho na conscientização sobre o câncer de mama. Seus outros empreendimentos incluem endossos de produtos, livros infantis, moda e obras de caridade. Instagram @kylieminogue Outra grande mulher homenageada pela barbie em 2024 é a super estrela canadense Shania Twain, cantora e compositora de música country e pop. Com 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo, tornou-se a mais bem sucedida cantora na história da música country e uma das mais bem sucedidas artistas de todos os tempos. Divulgação Mattel Ganhou o título de "Primeira-dama do Country" e "Rainha do Country Pop". Shania iniciou a carreira musical profissional no início da década de 1990 e estourou com a música "The Woman in Me". "You're Still the One", "You've Got a Way", "Man! I Feel Like a Woman" e "From This Moment On" são outros sucessos. Reprodução X @ShaniaTwain A cantora já foi indicada para 18 prêmios Grammy, sendo vencedora de cinco. Ela obteve grande sucesso ao misturar Country com Pop. Alcançou muito sucesso como compositora e cantora, tendo ganho 27 prêmios BMI Songwriter. Instagram @shaniatwain Shania é a única mulher que possui três Discos de Diamante consecutivos, certificado pela RIAA, e três álbuns certificados de Diamante Duplo pela Music Canada. Está entre as artistas que mais venderam discos em todos os tempos, com 48 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Instagram @shaniatwain Shania contribui para o Second Harvest Food Bank desde 1997. Participa também no programa Kids Café do Second Harvest Food Bank. Quando lançou o perfume "Shania by stetson", divulgou uma edição especial da qual os lucros foram revertidos a favor da fundação "National Breast Cancer" dos E.U.A e do Canadá. Instagram @shaniatwain Lila Avilés é uma cineasta, roteirista, atriz e produtora mexicana e também é uma das homenageadas pela Barbie no projeto Mulheres Inspiradoras em 2024. Reprodução X @@lilaavilescine Nascida na Cidade do México, Avilés estudou artes cênicas com Ximena Escalante e José Caballero, e roteiro de cinema com Beatriz Novaro e Paula Marcovich. Depois de dirigir alguns curtas, ela estreou no cinema em 2018 com The Chambermaid, que estreou no 43º Festival Internacional de Cinema de Toronto. Divulgação Mattel Com este filme, Avilés ganhou o Prêmio Ariel de melhor trabalho de estreia, e conseguiu uma indicação de melhor diretor. O filme também foi escolhido como a entrada mexicana para o Melhor Longa-Metragem Internacional no 92º Oscar . Reprodução Instagran @revistatendencia O segundo longa-metragem de Avilés, Tótem, foi inscrito na competição principal do Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2023, onde ganhou o Prêmio Ecumênico de Melhor Filme. Harald Krichel/Wikimédia Commons Por seu filme, ela também ganhou o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cinema de Jerusalém de 2023 . A obra Também foi selecionada para o Oscar de Melhor Longa-Metragem Internacional no 96º Oscar. Reprodução X @TOTEM_Movie Outra mulher inspiradora homenageada com uma Barbie é a modelo e tarento japonesa, nascida na Nova Zelândia, Nicole Fujita. Ela é representada pela agência de talentos Oscar Promotion e atualmente atua em Tóquio, assim como é exclusiva da revista de moda ViVi. Divulgação Mattel Em 2012, Fujita venceu o 13º Nicola Model Audition, tornando-se então modelo exclusivo daquela revista. Ela mudou para a revista Popteen a partir da edição de julho de 2014. Foi nomeada repórter de moda do programa de notícias Mezamashi TV no ano seguinte. Reprodução Instagram @dextsukai No mesmo ano, ela foi a nova modelo mais pesquisada no Yahoo! Japão e ganhou um prêmio especial por isso. Em julho de 2016, fez sua estreia dramática no drama spin-off da Fuji Television, Suki na Hito ga Irukoto: Sama Sama Kyun Kyun Daisakusen, interpretando o papel principal. Reprodução Instagram @2525nicole2 Em agosto de 2017, Fujita deixou a Popteen e se juntou à Vivi como uma de suas modelos exclusivas apenas dois meses depois. No ano seguinte, ela atuou como dubladora no anime Pokémon: Sun & Moon. A modelo apareceu em mais de 330 programas de TV em 2017, é dona da marca de moda NiCORON e tem canal no Youtube. Reprodução Instagram @2525nicole2 Enissa Amani é uma comediante, artista e ativista iraniano-alemã. Ela foi a primeira mulher europeia com um especial internacional da Netflix em 2018 chamado "Ehrenwort" e um curta especial seguinte chamado "Comedians of the World" também na Netflix. Divulgação Mattel A artista também produziu e apresentou um painel viral sobre racismo chamado "Die beste Instanz" em 2020. O ato a fez ganhar o German Grimme Online Award. O Prêmio Grimme é um dos mais prestigiados prêmios da televisão alemã. Sua comédia geralmente se concentra em temas de política, questões sociais, racismo e etnia. Divulgação Mattel Amani estudou Direito na Universidade de Colônia, na Alemanha, e ganhou vários concursos de beleza, como Miss Alemanha Ocidental. Ela largou o direito para estudar literatura e filosofia e se apresentou como apresentadora no QVC por apenas alguns meses antes de ir para um microfone aberto em 2013. Reprodução Instagram @enissa_amani Desde 2019, ela é uma ativista proeminente dos direitos humanos que visa o racismo na Alemanha, os direitos humanos no Irã, o sexismo, no Afeganistão, o anti-semitismo e a islamofobia. Ela é regularmente convidada por políticos para realizar discursos como no Frankfurt Römerberg para Black Live Matter em 2020 e Woman Life Freedom em 2022. Reprodução Instagram @enissa_amani A partir de 2019, ela começou a fazer stand up inglês e fez shows no Soho Theatre em Londres e aparições no Laugh Factory Los Angeles e o Comedy Cellar Nova York. A emissora alemã ZDF a acompanhou a Nova York para o documentário "Heroes". Reprodução Instagram @enissa_amani O projeto Mulheres Inspiradoras da Barbie também já homenageou outras quatro brasileiras: a surfista Maya Gabeira, a Dra. Jaqueline Goes (que liderou o sequenciamento do genoma de uma variante do Covid-19 no Brasil), a professora Doani Emanuela Bertan e a cantora Iza. Divulgação Mattel Voltar Próximo

Em 2015, a empresa lançou a Hello Barbie, que usava reconhecimento de voz e conexão com a internet. O produto foi descontinuado depois de críticas sobre a privacidade infantil.

Segurança

Ao contrário do que aconteceu com a Hello Barbie, a nova boneca garantiu que a segurança e a privacidade das crianças serão prioridades fundamentais para os novos brinquedos. ”Como parte central dessa colaboração, a Mattel e a OpenAI enfatizarão a segurança, a privacidade e a proteção nos produtos e experiências que chegarem ao mercado”, afirmaram as empresas.

A Mattel informou que será criado um ambiente controlado, com filtros e monitoramento contínuo das conversas pelos pais. Além disso, a Mattel se comprometeu a não coletar ou compartilhar informações pessoais sem o consentimento dos responsáveis;

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Barbie inteligente é o primeiro passo para criar outros brinquedos com IA integrada. A expectativa é que brinquedos icônicos da marca, como os carros Hot Wheels e as cartas do UNO possam interagir com as crianças no futuro.