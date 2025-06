ChatGPT perde partida de xadrez para Atari

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ChatGPT foi derrotado pelo Atari 2600 em uma partida de xadrez. O duelo entre a inteligência artificial e o videogame lançado nos anos 1970 foi organizado pelo engenheiro de software, Robert Jr. Caruso, que compartilhou os detalhes em sua conta no LinkedIn. A tecnologia mais nova acabou confundindo as peças do jogo.

Caruso, que trabalha em uma empresa de desenvolvimento de software chamada Citrix, queria demonstrar como a IA se sairia diante de uma tecnologia muito mais simples, lançada há 50 anos. A princípio, ele acreditou que a plataforma da OpenAI venceria o videogame com facilidade.

Para a partida, o engenheiro usou o emulador Stella para rodar o jogo Video Chess do Atari, de 1979. Ele pediu para que a IA disputasse uma partida contra o sistema. O ChatGPT recebeu instruções e um layout básico para conhecer as peças e as regras do jogo.

Na prática, a tecnologia confundiu torres e bispos, além de interpretar errado os movimentos. O engenheiro ainda relatou que a IA não conseguia se localizar no tabuleiro e optava por jogadas pouco estratégicas.

Caruso afirmou que o ChatGPT começou a culpar os ícones do Atari pelo mau desempenho, dizendo que eles eram “abstratos demais para serem reconhecidos”. No entanto, a tecnologia continuou perdendo quando o jogo foi modificado para a versão padrão.

Durante o desafio, a tecnologia também insistiu para que o jogo fosse reiniciado, dizendo que isso melhoraria o desempenho e aumentaria as chances de vencer o vídeo game. A partida se encerrou quando a IA aceitou que não conseguiria vencer o Atari.

“Enquanto isso, o humilde motor de 8 bits da Atari fez o seu trabalho. Nenhum modelo de linguagem. Sem flash. Apenas avaliação do conselho de força bruta e teimosia de 1977”, disse Caruso.

De acordo com o engenheiro, o ChatGPT cometeu erros crassos e, se fosse uma pessoa, seria “ridicularizado em um clube de xadrez da 3ª série”. Durante a partida, que durou 1h30, a inteligência artificial fez algumas boas jogadas, mas não foi o suficiente para um resultado razoável.