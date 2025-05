Opera Neon promete transformar a navegação com IA agentic

A Opera anunciou, nesta quarta-feira (28/5), o lançamento do Opera Neon, seu primeiro navegador com inteligência artificial agentic, que promete transformar a forma como usamos a internet. Neste conceito, a IA agentic permite que o navegador atue como um agente autônomo, capaz de compreender comandos, tomar decisões e executar tarefas de forma independente, sem depender exclusivamente da interação manual do usuário.

Totalmente orientado por IA, o Neon representa uma nova geração de navegadores que não apenas exibem páginas, mas também interagem, realizam tarefas e até desenvolvem projetos digitais por conta própria.

Segundo a empresa norueguesa, o Neon inaugura uma nova era na internet, chamada de Web 4.0, marcada pela colaboração direta entre humanos e agentes de inteligência artificial. Esse navegador entende o que o usuário deseja, realiza atividades automaticamente e oferece uma experiência de navegação inédita.

“Vivemos um momento em que a inteligência artificial pode mudar fundamentalmente a forma como usamos a internet. O Opera Neon coloca essa revolução na palma da mão dos nossos usuários”, afirma Henrik Lexow, diretor sênior de Produto em IA da Opera.

Como funciona o Opera Neon

O Neon chega com três funcionalidades principais baseadas em IA:

Neon Chat: um assistente que compreende o contexto da navegação e oferece respostas confiáveis, suporte a tarefas, ajuda em pesquisas, sugestões proativas e ideias.

Neon Do: recurso baseado no Browser Operator, agora integrado ao Neon, que automatiza tarefas como preenchimento de formulários e reservas, interagindo diretamente com o conteúdo das páginas com agilidade superior a soluções baseadas em interfaces visuais.

Neon Make: um motor de IA de última geração capaz de transformar ideias em resultados concretos, como jogos, sites e sistemas. O Neon Make coordena múltiplos agentes para executar tarefas simultâneas, sendo o ponto de partida para uma web realmente colaborativa entre humanos e máquinas.

Além disso, o Opera Neon permite a execução de multitarefas com IA, coordenando diversos agentes ao mesmo tempo, seja para realizar buscas, automatizar processos ou desenvolver projetos digitais.

O Estado de Minas entrevistou com exclusividade Henrik Lexow, diretor sênior de produtos de IA da Opera, para falar sobre o lançamento e os diferenciais do novo navegador Opera Neon. Confira.

O Neon chega com três funcionalidades principais baseadas em IA: Neon Chat, Neon Do e Neon Make Opera/Divulgação

Entrevista na íntegra com Henrik Lexow, diretor sênior de produtos de IA da Opera

O que é esse novo navegador da Opera e de que forma ele se diferencia dos navegadores tradicionais que conhecemos hoje?

R: Opera Neon é o nosso primeiro navegador totalmente agente. Diferente dos navegadores tradicionais, que são basicamente ferramentas para visualizar páginas da web, o Neon foi projetado para ser um parceiro ativo. Ele pode navegar com você ou por você, tomar ações diretas em seu nome e ajudá-lo a realizar tarefas — desde pesquisas e automação de fluxos de trabalho até a criação de novos projetos digitais em colaboração com agentes de IA. A ideia é que o navegador compreenda sua intenção e trabalhe com você, não apenas exiba conteúdo.

Esse é o primeiro navegador agentic da Opera. Como essa proposta se conecta à estratégia da empresa de trazer inteligência artificial para a experiência de navegação?

R: Lançar o Opera Neon como nosso primeiro navegador agente é uma parte central da nossa estratégia de integrar profundamente a IA à experiência de navegação. Estamos trabalhando com IA agente há mais de dois anos, e o Neon é o ponto culminante desses esforços até agora. Ele vai além da simples adição de ferramentas de IA: trata-se de transformar o navegador em um colaborador inteligente que o ajuda a navegar e criar na chamada "web agentica". Representa nossa visão sobre o papel fundamental do navegador nesta nova era da internet movida por inteligência artificial.

Quais são os principais objetivos da Opera com o lançamento desse navegador voltado para a nova geração da web?



R: Nossos principais objetivos com o Opera Neon são mudar radicalmente o que as pessoas esperam que um navegador possa fazer nesta era de agentes inteligentes. Queremos que ele seja a plataforma preferida dos usuários para aproveitar ao máximo as novas tecnologias de IA. Em última análise, o Neon foi projetado para permitir que você delegue muitas das suas tarefas online a agentes de IA, tornando-se o sistema operacional ideal para o que chamamos de "web agentica" ou Web 4o.

Quais são os principais recursos que esse novo navegador oferece? E como funcionam, na prática, as ferramentas Chat, Do e Make?

R: O Opera Neon oferece três capacidades principais: Chat, Do e Make.

Chat: IA nativa integrada ao navegador, que permite fazer perguntas, buscar informações na web e obter dados contextuais sobre a página que você está acessando

Do: Permite que o Neon interaja diretamente com sites por você. Ele compreende o conteúdo textual das páginas e pode preencher formulários, reservar viagens ou realizar compras online — tudo localmente, no seu navegador

Make: Um mecanismo de IA que entende o que você quer criar e constrói para você — desde relatórios e aplicativos web até jogos. Mesmo que você fique offline, ele pode continuar trabalhando em projetos usando um computador em nuvem, inclusive lidando com múltiplas criações simultaneamente.

Que tipo de tarefas os usuários poderão executar diretamente no navegador com o suporte dos agentes de IA? Pode citar alguns exemplos práticos?

R: Com o apoio dos agentes de IA no Neon, você poderá fazer:

Conduzir pesquisas aprofundadas sobre qualquer tema.



Automatizar diversos fluxos de trabalho online.



Deixar o Neon cuidar das suas compras online ou reservar viagens.



Fazer com que agentes de IA planejem e organizem suas férias.



Receber informações compiladas especificamente de acordo com suas necessidades.



Simplesmente expressar um desejo e ver a IA criar um site, um protótipo de jogo ou um modelo animado.



Gerar relatórios ou aplicativos web interativos.



Pedir que ele crie um pequeno jogo ou um site que compare preços de ações.



Enviar uma planilha de dados e um artigo de pesquisa para que a IA os transforme em um jogo interativo.

Com o uso intenso de inteligência artificial, quais medidas de segurança e privacidade foram implementadas para proteger os dados dos usuários nesse novo navegador?

R: Construímos o Neon com privacidade e segurança como prioridades, especialmente em relação às capacidades de IA. Quando a funcionalidade “Do” interage com sites por você, ela opera localmente no seu computador. Isso significa que seu histórico de navegação, credenciais de login e cookies permanecem privados e armazenados no seu dispositivo. Isso é possível porque o Neon entende as páginas da web por meio da estrutura do site (árvore DOM e dados de layout), sem gravar a tela ou depender de máquinas virtuais na nuvem que exigiriam seus dados. Além disso, você pode retomar o controle a qualquer momento.

Para a função “Make”, que lida com tarefas de criação mais complexas, o Neon utiliza agentes de IA hospedados em nossos servidores na Europa, permitindo que continue funcionando mesmo que você fique offline.

Como esse navegador se integra às outras ferramentas da Opera, como a IA Aria? Eles trabalham juntos na mesma interface ou são experiências separadas?

R: O Opera Neon traz um motor de IA nativo, totalmente integrado, para a função Chat, baseado nos melhores modelos de IA do mundo. O Chat serve como suporte às funcionalidades poderosas de Do e Make, tornando a experiência de navegação mais fluida e colaborativa.

Na visão da Opera, de que forma esse navegador deve transformar a experiência de navegação dos usuários?

R: Esperamos que o Opera Neon transforme fundamentalmente sua experiência de navegação, mudando o navegador de uma ferramenta passiva para um parceiro inteligente e ativo. Em vez de apenas visualizar páginas, você poderá colaborar com agentes de IA para automatizar tarefas e criar coisas novas. Trata-se de delegar o trabalho à IA, desbloqueando mais da sua produtividade e criatividade. O navegador passa a ser um parceiro na execução de tarefas, na realização de objetivos e na criação de projetos.

Quais são as expectativas da Opera em relação à adoção desse navegador no mercado? A empresa vê potencial para ele se tornar o principal navegador da marca?

R: O Opera Neon estará disponível por meio de uma assinatura premium, começando com uma lista de espera para os primeiros usuários. Estamos trazendo de volta o nome “Opera Neon” porque ele simboliza nossa reinvenção do papel do navegador frente às mudanças profundas que estão ocorrendo na web. Se ele se tornará o navegador principal, só o tempo dirá — mas seu papel é liderar essa nova era da web agentica.

O lançamento desse navegador representa um novo padrão para o mercado? Como você imagina que será o futuro dos navegadores na era da inteligência artificial?

R: Acreditamos que estamos diante de um ponto de virada para a internet. Vemos o Opera Neon como o "sistema operacional" ideal para aproveitar todo o potencial da IA e dos agentes inteligentes. Nossa visão para o futuro dos navegadores nessa era da inteligência artificial é o que chamamos de "web agentica" ou "Web 4o". Nesse futuro, seu navegador não é apenas uma janela para a internet — é um colaborador inteligente, no qual agentes de IA ajudam ativamente você a atingir seus objetivos, seja em pesquisas complexas ou em criações inovadoras. O Neon é nosso grande passo em direção a tornar esse futuro uma realidade.

Opera Neon permite a execução de multitarefas com IA Opera/Divulgação

O navegador da Web 4.0

De acordo com a empresa, o lançamento do Neon marca o início de uma nova fase no mercado, que a empresa define como a "quarta guerra dos navegadores", desta vez centrada na integração de inteligência artificial. O navegador foi projetado para essa nova realidade da Web 4.0, onde humanos e agentes de IA atuam lado a lado.

Esse modelo também exige que sites e plataformas estejam preparados para interações feitas diretamente por IAs, rompendo o paradigma em que o navegador funciona apenas como uma janela de acesso à internet. No Neon, ele se torna um verdadeiro parceiro na execução de tarefas e na criação de soluções digitais.

O Opera Neon será disponibilizado através de um modelo de assinatura, e a empresa já abriu uma lista de espera para quem deseja testar o navegador em primeira mão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia