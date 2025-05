Twitch revela seu plano para crescer com criadores e comunidade

A Twitch marcou presença na Gamescom Latam 2025 com uma mensagem clara: construir comunidade é prioridade. Diretamente do Distrito Anhembi, em São Paulo, o podcast Glitch Clube recebeu Ana Freitas, diretora de conteúdo e parcerias da plataforma, para um bate-papo sobre as estratégias da marca no Brasil.

No episódio, Ana explicou como a Twitch está apoiando streamers locais e destacou o crescimento de formatos autênticos e interativos.

A executiva ressaltou que o Brasil é um dos maiores e mais estratégicos mercados da Twitch no mundo. Por isso, a empresa tem investido em iniciativas regionais, presença em eventos como a Gamescom e treinamentos personalizados. “Nosso foco é apoiar todos os criadores, das grandes estrelas até quem está começando”, afirmou.

Segundo ela, a plataforma está aberta também a novos criadores, oferecendo oportunidades reais de crescimento, conexão e monetização.

Durante o episódio, Ana detalhou como a Twitch busca promover o sentimento de pertencimento entre os streamers, incentivando o networking entre criadores e o engajamento direto com suas comunidades. A categoria “Só na conversa”, por exemplo, lidera em audiência e mostra como a plataforma vai além dos games. “Os que mais crescem são os canais onde as pessoas apenas conversam. A troca é o que mais atrai”, disse Ana.

Outro destaque foi o impacto do conteúdo ao vivo no comportamento do público. A executiva explicou que lives geram uma conexão autêntica e imediata, impossível de replicar em outros formatos. A tendência é que categorias como "IRL" (conteúdo da vida real) continuem ganhando força, com criadores mostrando suas rotinas sem filtros. “Autenticidade virou um valor essencial. E na Twitch, você precisa ser real, porque o ao vivo não permite máscaras”, completou.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos jogos, da indústria aos memes. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia