Switch 2 tem data de lançamento e preço revelados; veja

A Nintendo apresentou nesta quarta-feira (2) mais detalhes do Nintendo Switch 2, a nova geração de seu console híbrido. A transmissão foi acompanhada ao vivo pelo podcast Glitch Clube, do jornal Estado de Minas, com a apresentação de Leo Lima e dos convidados Julio Sterling, designer de jogos, e Ivan Ignacchitti, redator do site Game Blast. Entre as principais novidades estão uma tela maior de 7,9 polegadas, resolução de até 4K no modo TV e taxa de quadros de até 120 fps.



Mais imersão e desempenho



O novo console traz suporte para HDR, VRR e maior fluidez nos jogos. Os Joy-Con 2 foram reformulados e agora se conectam magneticamente ao console. Além disso, contam com uma função de modo mouse, permitindo que superfícies comuns sejam usadas para navegação.

Outra novidade é a introdução do botão C, que ativa o GameChat, recurso que possibilita bate-papo por voz e compartilhamento de tela em tempo real. Até quatro jogadores poderão conversar por vídeo simultaneamente utilizando uma câmera USB-C compatível (vendida separadamente).



Compatibilidade e novos jogos



A Nintendo confirmou que o Switch 2 será compatível com os jogos da geração anterior, embora alguns títulos possam receber versões aprimoradas. Entre os principais lançamentos anunciados estão Mario Kart World, que deve ser lançado no dia 5 de junho, juntamente com o console, mas terá sua data confirmada em um evento marcado para 27 de abril. Outros títulos de destaque incluem The Donkey Kong Bananza (17 de julho), The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition), Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2 Edition) e Star Wars Outlaws, ainda sem datas confirmadas.

O catálogo do Nintendo Switch Online Expansion Pack será expandido para incluir jogos do GameCube, com os lançamentos de The Legend of Zelda: The Wind Waker e SoulCalibur II. Além disso, o inédito Hyrule Warriors: Age of Imprisonment também chegará à plataforma no mesmo período.

Para o futuro, a Nintendo revelou The Duskbloods, um título previsto para 2026.

Além desses jogos, o Switch 2 contará com suporte para diversos títulos de estúdios third-party, incluindo Elden Ring: Tarnished Edition, Hades 2, Street Fighter 6, EA Sports FC, Madden, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Hogwarts Legacy, Hitman: World of Assassination: Signature Edition, Cyberpunk 2077 e um novo jogo da franquia James Bond, intitulado Project 007.



Lançamento e preço



A Nintendo confirmou que o Switch 2 chegará ao mercado em 2025, mas ainda não divulgou uma data exata. Nos Estados Unidos, o console será lançado em 5 de junho de 2025, com preço inicial de US$449. Ainda não há informações sobre o valor oficial no Brasil.

Com melhorias no hardware e novas funções para interação, o Nintendo Switch 2 promete elevar a experiência dos jogadores, mantendo a identidade do híbrido que conquistou milhões desde 2017.