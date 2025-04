Nintendo revela detalhes do Switch 2; saiba o que esperar e como assistir

A Nintendo realiza, nesta quarta-feira (2), um evento ao vivo para revelar os detalhes aguardados do Nintendo Switch 2. A transmissão oficial, chamada Nintendo Direct, será a primeira chance para os fãs conferirem as novidades do novo console.

Junte-se a nós amanhã, dia 2 de abril às 10h (horário de Brasília), para uma visão mais detalhada do #NintendoSwitch2! O #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 terá uma duração de aproximadamente 60 minutos.



Assista aqui: https://t.co/e4bu3SIo4s pic.twitter.com/2Uvsf8lYUo — Nintendo Brasil (@NintendoBrasil) April 1, 2025

O que esperar

O Switch 2 manterá o conceito híbrido que consagrou seu antecessor, permitindo jogar tanto no modo portátil quanto conectado à TV. Entre as principais melhorias confirmadas estão uma tela LCD de 8 polegadas, maior que a do modelo atual, e Joy-Cons redesenhados com um sistema de encaixe magnético que promete maior durabilidade. Outro ponto importante é a retrocompatibilidade, que permitirá jogar títulos do Switch original no novo console.

Embora a Nintendo não tenha divulgado todos os detalhes técnicos, rumores indicam um hardware significativamente mais potente. Especula-se que o Switch 2 virá equipado com um chip da Nvidia com suporte a tecnologias como DLSS, além de 12 GB de RAM e possível compatibilidade com Ray Tracing. Essas melhorias podem representar um salto considerável no desempenho gráfico em comparação com o modelo atual.

Onde assistir

A transmissão ao vivo do Nintendo Direct poderá ser acompanhada nos canais oficiais da Nintendo no YouTube e Twitch. Para quem deseja uma análise mais aprofundada dos anúncios, o Glitch Clube fará uma cobertura especial, ao vivo, acompanhando o evento e comentando todas as novidades em tempo real no canal do Portal Uai no Youtube.

