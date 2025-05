Jogos de simulação exploram limites entre diversão e treinamentos

Jogos de simulação são muito mais do que virais entre streamers na internet: estão cada vez mais presentes no treinamento profissional e na cultura gamer. No 13º episódio do podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima e Denys Lacerda, com participação de Marcos Paulo, gerente de projetos da Gaz Games, o debate passeou por títulos virais como ‘Goat Simulator’ e ‘Supermarket Simulator’, e também abordou a influência dos simuladores em áreas como a aviação e a Fórmula 1. O episódio ainda mostrou como empresas brasileiras já utilizam o gênero para capacitar trabalhadores.

Os integrantes da mesa abriram o programa relembrando simuladores clássicos e inusitados. Marcos apontou o crescimento do gênero na pandemia, com jogos como 'Fast Food Simulator' e 'Electrician Simulator'. Marcos também explicou que a intenção do desenvolvedor é o que define se o jogo é, de fato, um simulador: “É fazer com que o jogo se aproxime ao máximo de uma tarefa real”.

O episódio também trouxe cases do uso corporativo dos simuladores. Marcos Paulo detalhou como a Gaz Games desenvolve experiências para empresas, como treinamento de eletricistas e operadores portuários.

“A gente consegue colocar a pessoa em risco sem ela estar em risco”, explicou. Otávio, diretor do podcast, lembrou que simuladores se tornaram padrão na Fórmula 1. Denys completou com um exemplo da aviação: “Durante a pandemia, pilotos reais usavam o Flight Simulator para se manter atualizados”.

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos jogos, da indústria aos memes. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia