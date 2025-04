Bate-papo com Hugo Lopes mistura nostalgia, games e futebol

Hugo Lopes, comentarista do Alterosa Esporte e ícone da torcida cruzeirense, revelou seu lado gamer no episódio mais recente do podcast Glitch Clube. Ao lado dos apresentadores Leo Lima e Davi Gomes, Hugão mergulhou em lembranças dos fliperamas, dos tempos de Winning Eleven a eFootball e da paixão pelos videogames de futebol, misturando nostalgia, crítica esportiva e muito bom humor.



A conversa destacou como jogos como “Bomba Patch” e “Winning Eleven” marcaram a infância e juventude de milhares de brasileiros. O convidado defendeu a importância cultural desses títulos, afirmando: “Esse é o jogo da periferia”. A memória afetiva também ganhou força com menções a capas clássicas com craques como Shevchenko e George Weah, que marcaram uma geração de jogadores e fãs.

O podcast também abriu espaço para reflexões mais profundas sobre tempo, lazer e estilo de vida. “Meu pai dizia que ser rico era controlar o tempo. E eu gasto um tempinho bom na frente do videogame, viu?”, afirmou Hugo, reforçando o videogame como ferramenta de prazer e descanso.

A paixão por futebol apareceu em vários momentos do episódio, especialmente quando Hugo defendeu a seleção brasileira de 1994. “Me irrita quando falam que era pragmática. Aquilo era futebol ofensivo com posse de bola”, destacou.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, além dos melhores momentos e bastidores no Instagram.

