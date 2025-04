Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Sandisk anunciou a linha Creator Series, que chega ao Brasil com foco em performance e estilo, voltada para criadores de conteúdo, fotógrafos, streamers e gamers. A linha inclui cartões SD e microSD com até 1TB de capacidade, SSDs portáteis de até 4TB, unidades de mesa de até 8TB e drives com conectores USB-C e Lightning.

Os produtos foram projetados para atender fluxos de trabalho exigentes e para acompanhar diferentes etapas da produção de conteúdo. Todos os modelos da Creator Series oferecem acesso temporário a aplicativos da Adobe, como Lightroom e Creative Cloud, com variações no tempo de acesso conforme o dispositivo.

Entre os destaques estão o Creator Pro SSD, com velocidades de leitura de até 2000MB/s, e o Creator Desk Drive, voltado ao armazenamento de projetos extensos. Os dispositivos também apresentam design com cores vibrantes e acabamento diferenciado, reforçando a proposta de unir desempenho técnico com identidade visual.

A linha será vendida com exclusividade no Kabum! entre 1º de maio e 30 de junho. A apresentação oficial acontece na gamescom latam 2025, entre 30 de abril e 4 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

