Saiba quem é Salvatore Ganacci, que aparece em game de luta com CR7

"Fatal fury: city of the wolves" tem gerado polêmica entre os fãs da franquia com a inclusão de Cristiano Ronaldo e do DJ Salvatore Ganacci como personagens jogáveis. O game, a ser lançado em 24 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e PC, marca o retorno da icônica série de luta da SNK. No entanto, os crossovers anunciados dividiram opiniões dentro da comunidade gamer.









O primeiro personagem a causar alvoroço foi Cristiano Ronaldo, anunciado no dia 26 de janeiro. A revelação ocorreu por meio de um trailer oficial, que mostrou o atacante de futebol em ação dentro do game. Parte dos fãs criticou a decisão, alegando que há personagens clássicos que seriam mais apropriados para o retorno da franquia. Comentários nas redes sociais apontaram que a inclusão do atleta não condiz com a identidade de “Fatal fury”.

What the hell is SNK doing putting this into a game in the Fatal Fury series? What a waste when they could reintroduce memorable characters like Wolfgang Krauser, Michael Max, Lawrence Blood or Axel Hawk. Now I know why the best characters are from the old SNK before the 2000s. — Eduardo Kine (@Limedroid) March 26, 2025

Poucos dias depois, a SNK voltou a surpreender ao anunciar Salvatore Ganacci como mais um lutador jogável. O DJ teve sua revelação feita em um trailer cinematográfico, mostrando-o descendo a porrada em personagens clássicos da franquia. Assim como no caso de Cristiano Ronaldo, as reações foram mistas. Enquanto alguns fãs elogiaram a ousadia, outros questionaram a direção criativa do jogo.

Salvatore Ganacci, de 38 anos, é um DJ e produtor nascido nas Bósnia e Herzegovina. Ele acumula colaborações com Jullionaire, do Major Lazer, e teve no single "Fresh" seu primeiro sucesso.

Ele se apresentou em festivais como Tomorrowland e Ultra Music, sendo este ao ar livre.

Congrats on making a good game and adding cr7 and this guy. Continue to add characters no one asked for, forget the legacy characters...



I get pissed because since 1999 we haven't had a decent Fatal Fury, and when we do they do this nonsense . Refund — Richard (@NotDevitto) April 3, 2025

A estratégia de adicionar personagens fora do universo original de um game não é nova. Jogos de luta frequentemente utilizam crossovers para atrair novos fãs e expandir seu apelo. Em 2002, “Soul calibur II” incluiu personagens exclusivos para cada plataforma, como Link (GameCube) e Heihachi Mishima (PlayStation 2). “Mortal kombat” também abraçou essa tendência, trazendo ícones do cinema como Jason Voorhees e o Exterminador do Futuro.

No entanto, a reação negativa de parte dos fãs de “Fatal fury” sugere que a questão não é apenas a presença de crossovers, mas sim a escolha específica dos personagens. Enquanto jogos como “Super smash bros. ultimate” e “Mortal kombat” trazem figuras conhecidas dos games, “Fatal fury” optou por nomes que não têm relação direta com o universo dos jogos de luta.

Essa decisão levanta um debate sobre identidade e tradição dentro das franquias. Até que ponto crossovers podem inovar sem descaracterizar um jogo? Enquanto alguns veem a inclusão de Cristiano Ronaldo e DJ Ganacci como um acerto estratégico para expandir a base de jogadores, outros acreditam que a SNK poderia ter investido em personagens clássicos para agradar aos fãs de longa data.

Comparando com “Fortnite”, o conceito de crossover é aplicado de maneira diferente. Enquanto os jogos de luta são direcionados a um nicho específico de jogadores e mantêm um foco na identidade de suas franquias, “Fortnite” aposta em um apelo mais amplo. O battle royale da Epic Games é conhecido por adicionar skins de diversas origens – desde personagens de games e animes até celebridades e ícones da música.

O objetivo de “Fortnite” é atingir o público geral, tornando-se um grande palco de cultura pop interativa. Já nos jogos de luta, os crossovers são geralmente selecionados com maior critério para manter a coerência do universo do game, o que explica a resistência dos fãs de “Fatal fury” em relação às escolhas feitas pela SNK.

Com o lançamento de “Fatal fury: city of the wolves” se aproximando, resta saber como essas escolhas impactarão o sucesso do jogo e se a SNK continuará apostando em crossovers polêmicos no futuro.



