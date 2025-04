Museu do Vaticano celebra a paixão do papa Francisco pelo futebol

O Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21/04), aos 88 anos, era torcedor declarado do San Lorenzo e nunca escondeu sua paixão pelo futebol. No Museu do Vaticano, uma vitrine especial reúne camisas, bolas, troféus e fotos que contam a relação do pontífice com o esporte mais popular do mundo.

Entre os destaques da exposição, estão uma camisa do San Lorenzo com a inscrição “Francisco Campeão”, recebida após a conquista da Copa Libertadores de 2014, camisas da seleção argentina personalizadas com seu nome e diversas bolas autografadas por jogadores como Pelé, Messi e Buffon.

Também é possível ver chuteiras nas cores do Vaticano com o nome “Francisco”, fotos históricas e camisas de clubes e seleções, muitas das quais foram presentes de atletas que visitaram o Papa ao longo dos anos.



A vitrine está localizada próxima à Pinacoteca, uma das áreas mais visitadas do museu, e celebra a crença do papa no poder do esporte para promover a paz, a fraternidade e inspirar os jovens.

Legado esportivo no Vaticano

Francisco acreditava que o futebol era uma ferramenta para transformar vidas e unir povos. Ele recebeu delegações da seleção argentina antes de todas as Copas desde 2014 e, em 2019, apoiou a criação do primeiro time feminino do Vaticano.

Sua morte ocorreu nesta segunda-feira, um dia após emocionar fiéis na sacada da Basílica de São Pedro, durante a celebração da Páscoa.

Mesmo após sua partida, a presença de seus itens futebolísticos no Museu do Vaticano garante que sua paixão pelo esporte continue inspirando visitantes do mundo todo.