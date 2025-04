Papa Francisco participa de missa de Páscoa no Vaticano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Papa Francisco participou, neste domingo (20/4), da missa de Páscoa na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele deu uma bênção aos milhares de fiéis que acompanhavam a celebração, arrancando aplausos da multidão. O Sumo Pontífice está se recuperando de uma pneumonia dupla, que o deixou 38 dias hospitalizado.





"Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa!", disse Francisco, com a voz forte. O papa não celebrou a missa festiva, que ficou sob comando do Cardeal Angelo Comastri, arcipreste aposentado da Basílica de São Pedro. Após a celebração, ele apareceu para os fiéis, na varanda da galeria sobre a entrada da basílica.

Francisco acenou da varanda e pediu a um assessor que lesse seu discurso. “Não pode haver paz sem liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e respeito pelas opiniões dos outros”, leu o ajudante.

Após a internação, o papa apareceu poucas vezes em público. Ele não esteve presente durante as celebrações da Sexta-feira Santa e do Sábado de Aleluia, que antecederam a Páscoa. A aparição de hoje já era esperada, de acordo com os planos litúrgicos divulgados pelo Vaticano.

Tradicionalmente, o Vaticano realiza, no Domingo de Páscoa, uma missa e a bênção Urbi et Orbi (em latim, "à cidade e ao mundo") do papa, um discurso proferido na galeria sobre a entrada da basílica, que geralmente é um resumo dos pontos críticos globais e do sofrimento humano.