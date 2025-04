'The last of us': 2ª temporada estreia com tensão entre Ellie e Joel

A segunda temporada de "The last of us" estreia com a ruptura entre Ellie e Joel após a mentira sobre o hospital, além da introdução de Abby, nova personagem movida por vingança. O episódio revela o amadurecimento forçado de Ellie, a culpa silenciosa de Joel e a permanência do perigo no mundo infectado pelo Cordyceps.

Esse foi o tema do episódio desta semana no podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima, com participação de Izabella Caixeta e Otávio Rangel. O trio discutiu os principais destaques da trama, como os paralelos entre Ellie e Abby, as referências ao jogo e o papel do tempo como tensão narrativa na nova fase da série.

A análise do episódio também destacou como a dinâmica entre os personagens se reflete em suas motivações internas e no contexto pós-apocalíptico. A tensão entre o desejo de proteção de Joel e a necessidade de independência de Ellie se intensifica, enquanto a chegada de Abby abre novos questionamentos sobre moralidade e vingança.