MG: motorista embriagado capota carro após bater em veículo estacionado

Um homem de 62 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (26/6) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Itália, no bairro Grã-Duquesa, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor foi detido em flagrante.

Segundo informações preliminares, o homem dirigia um Ford Ka sob estado de embriaguez quando colidiu em um carro que estava estacionado. Com o impacto, o veículo capotou. Não houve vítimas

Mesmo com o capotamento, o condutor tentou fugir do local, mas foi localizado pela polícia nas proximidades da Rua Luís Ensch, próximo à Avenida Minas Gerais, no mesmo bairro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, o homem foi preso pela equipe do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), após ser constatado a embriaguez. Foram verificados os sintomas de hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante. O veículo foi removido do local.