A Meta, em parceria com a Oakley, anunciou o lançamento do Oakley Meta HSTN, uma nova geração de óculos inteligentes que une desempenho esportivo e inteligência artificial. Equipado com câmera de altíssima resolução (3K), alto-falantes embutidos e a assistente virtual Meta AI, o modelo inaugura uma nova categoria de acessórios tecnológicos voltados para atletas e usuários que desejam registrar e interagir com o mundo de forma prática e inovadora.

Semelhante ao Ray-Ban Meta AI - da primeira geração de óculos inteligentes -, o produto, que resiste à água (classificação IPX4), permite gravar vídeos, tirar fotos, ouvir músicas e podcasts, além de executar comandos por voz - tudo sem a necessidade de tirar o celular do bolso. A bateria promete até oito horas de uso contínuo e até 19 horas em modo de espera. O estojo que o acompanha também funciona como carregador portátil, estendendo a autonomia para até 48 horas.

Inspirado no já conhecido estilo HSTN da Oakley, o design mantém o DNA esportivo da marca, agora potencializado com a tecnologia da Meta. O dispositivo é voltado especialmente para o público ativo e atletas, sendo promovido por nomes como Kylian Mbappé, Patrick Mahomes, Gabriel Medina e J.R. Smith em uma campanha global.

Segundo a Meta, a proposta é tornar os óculos de sol uma peça central no ecossistema de dispositivos inteligentes. "Óculos deixaram de ser apenas um acessório visual e entraram para a categoria de equipamentos funcionais com IA. Queremos que os usuários possam se conectar, registrar e interagir com o mundo ao seu redor em tempo real", afirmou a empresa em comunicado oficial.

O modelo terá uma edição limitada, chamada Desert 24k Prizm Polar, com armação branca e lentes douradas, disponível para pré-venda a partir de 11 de julho por US$ 499 (aproximadamente R$ 2.700). Os demais modelos da coleção terão preço inicial de US$ 399 (cerca de R$ 2.200). O lançamento ocorrerá em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, México, entre outros - mas não há previsão de chegada ao Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O lançamento acontece durante uma série de grandes eventos esportivos, como o Fanatics Fest (20 a 22 de junho) e a Semana Internacional da Luta do UFC (25 a 27 de junho), e deverá marcar presença em outras ações ao longo do ano.