Pai cria avatar para falar com o filho após a morte

O diagnóstico de leucemia caiu como uma bomba sobre a família do americano Peter Listro, de 83 anos. Isso porque os médicos foram categóricos: ele tinha menos de um ano de vida restante. O filho, Matt, não estava pronto para perder o pai. Foi então que ele decidiu criar um avatar do idoso com ajuda de inteligência artificial, para poder conversar com ele mesmo após a morte.

Em entrevista ao NY Times, Matt contou que sentiu uma dor no peito ao imaginar que o pai não estaria em seu casamento e não conheceria os netos. Foi então que ele convenceu Peter a contratar uma empresa chamada StoryFile para permitir essa interação pós-túmulo. Para isso, seria criado um avatar de Peter que pudesse conversar com os vivos por meio de uma tela de vídeo, como se fosse uma videochamada.

Esse tipo de prolongamento da vida é chamado de Grief Tech (ou "tecnologia do luto"), um termo usado para descrever o uso de tecnologias digitais — especialmente inteligência artificial, realidade virtual e outras ferramentas imersivas — para lidar com o luto e preservar a memória de pessoas falecidas.

A iniciativa pode incluir avatares interativos criados com IA a partir de vídeos, áudios e dados pessoais, que permitem que familiares "conversem" com a pessoa depois de sua morte (como no caso do Peter); chatbots treinados com mensagens, e-mails e postagens de alguém que morreu, simulando conversas realistas; experiências em realidade virtual, que recriam ambientes ou momentos vividos com quem se foi; memoriais digitais com vídeos, álbuns, vozes e até linhas do tempo interativas.

No mês de maio, um produtor foi até a casa de Peter para filmar uma entrevista. É esse material que o avatar vai usar para se tornar real. Primeiro, ele teve que repetir frases prontas, como saudações e “eu também te amo".

Depois, o produtor fez uma série de perguntas a ele, com base em uma lista feita por Matt. Ele contou sobre sua própria história e refletiu sobre como seria o futuro do filho e da esposa, Joan. A entrevista durou cinco horas seguidas – com apenas uma pausa para um lanche.

Ao término do questionário, Peter disse estar aliviado por ter tido a oportunidade de dizer tudo aquilo. Dias depois, Matt recebeu um link da StoryFile, com a primeira versão do avatar do pai, que balançava a cabeça, o encorajando a perguntar.

De acordo com a família, o avatar só vai responder às perguntas que foram feitas enquanto Peter estava vivo. Isso porque a empresa pretende lançar uma IA generativa que gera avatares que respondam perguntas não fornecidas previamente, enviando e-mails, postagens em redes sociais e outras informações sobre uma pessoa.

“Isso não mudará a realidade de que perdi meu pai. Mas ameniza um pouco o golpe, saber que, quando ele morrer, não será a última vez que terei uma conversa com ele”, contou Matt ao NY Times.

Ao término do teste da primeira versão do avatar, Matt diz ter se sentido comovido, já que a experiência parecia real demais, ao ponto de precisar se lembrar que era apenas uma reprodução. "Vê-lo chorar diante das câmeras foi muito difícil. Foi um lembrete de que este é um ser humano que eu amo e que eu quero consolar. Mas não se pode consolar um videoclipe”, comentou.