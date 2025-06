SXSW London 2025 tem presença brasileira com empresa de BH

A Aioros Studios, empresa especializada em experiências interativas e gamificação, representou o Brasil na SXSW London 2025, primeira edição europeia de um dos maiores festivais de inovação, cultura e criatividade do mundo. O evento foi realizado entre os dias 2 e 7 de junho, no Leste de Londres, com o tema “Beautiful Collisions”, que celebrou o encontro entre ideias, culturas e tecnologias que moldam o futuro do entretenimento.

Única empresa brasileira presente, a Aioros apresentou um portfólio de soluções em experiências phygitais, ativações com inteligência artificial e projetos em realidade aumentada, tecnologias já utilizadas por marcas como McDonald’s, TIM, Diageo e Itaú. A participação reforçou a presença internacional da empresa de Belo Horizonte, que alia tecnologia, estratégia e storytelling para criar conexões emocionais entre marcas e seus públicos.

“Não vendemos tecnologia. Vendemos soluções por meio dela”, afirma Rafael Araujo, CEO da Aioros Studios. “É uma responsabilidade muito grande representar a criatividade brasileira aqui. Todos estão fascinados com o que entregamos em termos de inovação e engajamento”, completou.

Segundo a própria empresa, a participação na SXSW London 2025 marca um passo decisivo em sua estratégia de internacionalização, com o objetivo de firmar parcerias e ampliar sua presença no cenário global. Com mais de 40 mil visitantes de diversos países, o evento reuniu profissionais das áreas de tecnologia, cultura e entretenimento, e discutiu tendências para o futuro da interação entre marcas e pessoas.



