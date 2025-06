'Tetris' ganha torneio global da Red Bull com final nos Emirados Árabes

A Red Bull anunciou, no dia 6 de junho, o lançamento do 'Red Bull Tetris', torneio global do icônico jogo criado em 1984. A competição terá inscrições abertas até 31 de outubro e está disponível para jogadores maiores de 18 anos, pelo site oficial. A grande final será realizada de 11 a 13 de dezembro, em Dubai, com um espetáculo visual inédito: mais de 2 mil drones formarão um Tetris jogável ao vivo no céu do deserto.

O torneio contará com power-ups especiais, rodadas rápidas e disputas 1x1. No Brasil, os oito melhores jogadores na fase online se enfrentam presencialmente em São Paulo, em data a ser confirmada. O campeão representará o país na final global, e o segundo colocado será convidado a assistir ao evento nos Emirados.

Segundo Maya Rogers, presidente da Tetris Company, a parceria com a Red Bull celebra a nostalgia e a inovação do jogo. O evento ainda contará com música, convidados especiais e experiências imersivas, reunindo competidores de mais de 55 países.

'Tetris' é um jogo eletrônico de quebra-cabeça criado pelo engenheiro de informática Alexey Pajitnov em 1985. Desde então, tornou-se um dos títulos mais reconhecidos e jogados do mundo, com versões para diversas plataformas e milhões de fãs. Após anos de disputas sobre os direitos autorais, a gestão da marca foi consolidada na Tetris Company, fundada por Pajitnov e seu parceiro Henk Rogers, responsável por manter e expandir a franquia globalmente.



