7,5 toneladas: Denarc faz maior apreensão de drogas de MG em 2025

A Polícia Civil fez a maior apreensão de drogas em 2025 entre todas as forças de segurança de Minas Gerais. Foram interceptadas 7,5 toneladas de maconha, na cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (4/7), o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) explicou que a ação aconteceu depois de um mês de investigações.



Uma operação, na tarde de quinta-feira (3/7), contou com 40 policiais, que se envolveram no rastreio e abordagem do caminhão carregado com a droga. "Equipes do Denarc já haviam visualizado o caminhão ainda no estado de Goiás. Fizemos contato com o 9º Departamento da Polícia Civil, em Uberlândia, para recebermos apoio, o que foi prontamente atendido. Em Tupaciguara, então, conseguimos chegar até o caminhão e um carro batedor", explicou o delegado chefe do Denarc, Rodrigo Bustamente.



Houve, então, a tentativa de parada do veículo, em Tupaciguara. O motorista que transportava a maconha chegou a jogar o caminhão contra uma viatura da polícia, que àquela altura disparava tiros nos pneus do automóvel, já que o condutor não obedeceu à ordem de parada. A rápida perseguição terminou com a prisão de três homens, de 30, 28 e 19 anos.



Nenhuma arma de fogo foi usada pelos suspeitos. A droga estava na carroceria do caminhão, sem qualquer disfarce, coberta apenas por uma lona. A estimativa inicial era de 10 toneladas, mas o número foi corrigido posteriormente pela pesagem da perícia da Polícia Civil, chegando a 7,5 toneladas.



"Nós investigamos uma informação de que a droga iria ser transportada pela chamada 'rota caipira', saindo do Mato Grosso do Sul e entrando em Minas Gerais pelo Triângulo Mineiro. A droga poderia tanto ficar no Estado, quanto poderia ser distrubído pela região a partir daí", disse o delegado do Denarc Fernando Tomaz Borges.



A carga era monitorada desde a quarta-feira (3/7), quando deixou o Estado do Cento-Oeste em direção ao Sudeste. A origem da maconha é estrangeira. O caso abre possibilidades de investigação de uma organização criminosa que distribui a droga entre, pelo menos, duas regiões brasileiras.



Além do produto ilícito e das três prisões, o caminhão usado no transporte e o carro dos batedores foram apreendidos.