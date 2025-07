MG: criança de 4 anos é atropelada, e população incendeia moto

Uma criança de 4 anos foi atropelada por uma moto enquanto brincava na rua, na tarde desse domingo (29/6), no Bairro Geraldo Veloso, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. O condutor, de 19 anos, praticava manobras perigosas conhecidas como "grau" e causou revolta na comunidade.

Após o acidente, populares incendiaram a motocicleta usada pelo jovem.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motociclista conduzia uma Honda CG 160 Titan branca quando perdeu o controle durante a exibição e atingiu a criança.

Fuga e revolta popular

Logo após o atropelamento, o motociclista fugiu a pé, abandonando a vítima no local sem prestar socorro. Em meio à indignação da vizinhança, a moto foi levada até uma área de vegetação e incendiada por moradores revoltados com o ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos no tórax e no rosto. A menina foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e permanece em observação médica.

Incêndio compromete investigação

Com o incêndio do veículo, a perícia técnica teve dificuldades para realizar a análise do local do acidente. A motocicleta carbonizada foi recolhida e encaminhada para um pátio credenciado, ficando à disposição da Justiça.

*Amanda Quintiliano especial para o EM