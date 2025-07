Vídeo: adutora se rompe, alaga avenida e cratera quase 'engole' caminhão

Uma adutora se rompeu e alagou uma avenida de Uberlândia nesta sexta-feira (18/7). Se esse problema não fosse pouco, um caminhão caiu na cratera formada pelo rompimento da tubulação.



A adutora rompeu no cruzamento da avenida Geraldo Motta Batista e a rua Tomazinho Rezende. A avenida chegou a ficar submersa com o rompimento durante a manhã. Ironicamente, a avenida tem histórico de alagamento em períodos de chuva intensa, o que não é o caso de julho na cidade do Triângulo Mineiro.





A cratera aberta no cruzamento quase engoliu um caminhão carregado com telas de aço. O veículo só foi retirado do local durante à tarde, com a ajuda de um guincho e transbordo da carga.





Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) afirmou que "uma equipe de manutenção está atuando de forma coordenada e executando os reparos necessários na adutora. O objetivo é restabelecer o abastecimento de água com segurança o mais breve possível".

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento de água será retomado. "O setor de drenagem pluvial deverá realizar uma manutenção subsequente na rede, que foi danificada, mas ainda não há prazo. O local ficará isolado e sinalizado para segurança de motoristas e pedestres", informou o Dmae.