Mulher é morta e enterrada no quintal de casa em cidade mineira

Uma mulher de 52 anos foi morta e enterrada no quintal da casa dela, no Bairro Luzia Maria dos Santos, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. O corpo foi encontrado nesta sexta-feira (18/7), após a filha da vítima procurar a polícia, afirmando que a mãe estava desaparecida.



A jovem registrou o desaparecimento da mãe na quarta (16/7), dizendo que não a via desde a noite anterior. Ela contou que a casa estava aberta e que, à noite, o companheiro dela, de 49 anos, alegou que a mulher teria ido a um atendimento médico.

A mãe da jovem era acompanhada pelo CAPS, e havia relatos de desentendimentos com o homem.



Durante as diligências, a Polícia Militar (PMMG) apurou que o suspeito trabalhava como ajudante de pedreiro e costumava circular por obras e comércios da região. Depois de buscas em construções nos bairros Concesso Elias e Novo Horizonte, a polícia o encontrou com uma garrafa de bebida e uma mochila.



Questionado sobre o crime, inicialmente ele negou e apresentou versões contraditórias, até que indicou um martelo que estaria escondido sob a pia, possivelmente utilizado para matar a mulher. Na casa onde o casal morava, os militares encontraram o corpo.



"Encontramos o corpo parcialmente enterrado, parcialmente carbonizado, apresentando diversos sinais de violência", informou.

Conforme a PMMG, ao ser ouvido, ele demonstrou frieza e chegou a rir em determinados momentos. O homem foi preso suspeito de feminicídio e ocultação de cadáver e levado para a delegacia da Polícia Civil.

*Amanda Quintiliano especial para o EM