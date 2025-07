PM apreende mais de dez celulares de procedência duvidosa em shopping de BH

A Polícia Militar (PMMG) apreendeu 12 aparelhos celulares de procedência duvidosa no Shopping Caetés, no Centro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (18/7).

Uma vítima de furto foi até a 5ª Companhia da PMMG, afirmando que um homem em uma motocicleta subiu na calçada, pegou seu celular e fugiu. De acordo com o registro policial, o caso aconteceu em frente ao Hospital MaterDei, na Região Centro-Sul da capital mineira.

Após a vítima rastrear a localização do aparelho em uma loja no Shopping Caetés, uma equipe policial se deslocou ao local. Segundo os militares, não havia nenhuma pessoa no estabelecimento. Porém, foi emitido um comando para o celular emitir um som, e foi possível confirmar o local exato no interior da loja.

Ainda de acordo com a PMMG, dentro do estabelecimento foram encontrados vários aparelhos. Entre eles, dois possuíam o número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) gravado na carcaça dos dispositivos. Depois de consultas, os policiais confirmaram que os produtos foram furtados nessa quinta-feira (17/7).

Também foram apreendidos outros nove celulares. Alguns objetos de procedência duvidosa como carregadores, fones de ouvidos, máquinas de cartão e câmera de segurança foram confiscados. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) continuará com as investigações e as buscas do autor do crime.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata