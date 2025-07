MG: Justiça condena dentista e clínica por morte de jovem após cirurgia

A decisão é da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), apontando negligência da dentista e da clínica no acompanhamento "inadequado" pós-procedimento.

Uma dentista e uma clínica odontológica foram condenadas pela Justiça a indenizar em R$ 70 mil, por danos morais , a mãe de uma jovem de 25 anos, que morreu após uma cirurgia de extração de dentes, em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo.

Segundo o processo, a mãe da jovem entrou com uma ação contra a profissional e o estabelecimento, solicitando indenização por danos morais. Ela relatou que a filha, em 26 de novembro de 2024, foi submetida a uma cirurgia para extração de cinco dentes, mesmo tendo um quadro de obesidade e tabagismo.

Três dias depois do procedimento, a jovem começou a sentir dores intensas, inchaço no pescoço, problemas gástricos e dificuldade para abrir a boca. No dia 30, a dentista, por mensagem, receitou um antibiótico sem examinar a paciente.