Em perseguição policial, dupla suspeita de roubos e furtos é presa em BH

Durante um patrulhamento no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, na manhã desta sexta-feira (18/7), uma equipe da Polícia Militar (PMMG) se deparou com dois homens com características físicas similares as de suspeitos de uma série de roubos e furtos.

A operação ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, e, de acordo com o registro policial, um dos homens estava armado. A dupla, ao perceber que seria abordada, iniciou uma fuga em uma moto.

A perseguição levou a equipe até o Aglomerado da Serra. No local, os dois homens tentaram continuar a fuga e chegaram a invadir um lote com várias residências. Mas os militares conseguiram prendê-los.

A moto utilizada pela dupla foi apreendida. Os policiais também confiscaram um revólver calibre 38mm, três munições e dois celulares.

