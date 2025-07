Caso Bruno: mãe de Eliza Samúdio recebe objetos da filha 15 anos depois

Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samúdio, compartilhou nas redes sociais, nessa quinta-feira (17/7), que recebeu da Justiça alguns pertences da filha, assassinada em 2010. A entrega aconteceu 15 anos depois do crime, que envolveu o ex-companheiro dela e ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, em um sítio de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Bruno foi condenado a 22 anos e três meses por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Ele cumpre pena em regime semiaberto desde 2018.

Sônia publicou a foto de um par de sapatos de salto pretos, um par óculos da mesma cor e imagens parcialmente queimadas, aparentemente em uma carteira queimada. Na publicação nas redes sociais, a mãe afirma que esperava encontrar os restos mortais da filha, mas que os objetos são as únicas coisas que recebeu.

“Ter esses objetos em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua e é tão intensa, tão crua. Esses objetos são como um pedaço de seu, um pedaço de mim”, escreveu.

No relato, Sônia também fala que tem dificuldades de acreditar que a filha se foi “há tanto tempo e de uma forma tão cruel e covarde”. “A dor da partida de quem amamos é uma ferida que nunca fecha completamente, é como se uma parte de nós tivesse sido arrancada, mas nessa dor que encontrei forças para seguir”.

A mãe de Eliza também desabafou que, através da dor, ela tem forças para cuidar do neto Bruninho, filho de Eliza Samúdio com Bruno Fernandes. Segundo ela, o menino está crescendo e realizando sonhos que eram também da mãe. “É como se você, Eliza, estivesse viva, sorrindo para ele. Bruninho é a continuidade da sua história. Isso me enche de orgulho e esperança por saber que nem todos os seus sonhos morreram com você”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo de Eliza Samúdio nunca foi encontrado. O Tribunal de Justiça foi questionado sobre a dinâmica de entrega de pertences aos familiares de Eliza e a reportagem aguarda retorno.

Com Isabella Alvim/TV Alterosa