O documentário “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio” estreou na Netflix nesta quinta-feira (26/9). A produção revela os últimos momentos de vida da jovem, de 25 anos, que foi assassinada a mando do pai do seu filho, o ex-goleiro Bruno. O caso aconteceu em 2010.





A série, dirigida por Juliana Antunes, exibe relatos de amigos e familiares da vítima, além de mensagens e vídeos de Eliza pedindo socorro ao expor as ameaças que sofria do criminoso.

Em uma das conversas divulgadas, Eliza confidencia à um amigo o desejo de ter “paz” e concluir os estudos após o nascimento do filho, Bruninho.

“Vou fazer supletivo à distância. Jamais vou encher o saco dele, tu sabe. Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar… Viver minha vida sem medo. Quero terminar logo os estudos para fazer a faculdade. Tomara que até lá, eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da Justiça”, diz Eliza em um dos áudios.

Segundo o documentário, o então goleiro Bruno atraiu Samudio para a residência dele com promessas de um apartamento e pensão alimentícia. “Ele disse que quer tentar fazer diferente, que temos que viver em harmonia pelo nosso filho”, contou horas antes da morte.

Toda a investigação, que condenou oito pessoas, inclusive o goleiro, e desvendou o assassinato, é retratada na produção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ele estava em regime semiaberto desde 2019, mas em janeiro de 2023, obteve liberdade condicional.