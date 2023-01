Ex-goleiro Bruno pede DNA após ser condenado a pagar R$ 650 mil a filho

O ex-goleiro do Atlético, Corinthians e Flamengo, Bruno Fernandes (foto: Cristiane Mattos/AFP ) A defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes solicitou à Justiça que seja autorizado um exame de DNA para confirmar se ele, de fato, é o pai de Bruninho em decorrência do relacionamento com Eliza Samudio. O recurso impetrado pelo advogado do ex-atleta, Wilton Edgar da Costa, acontece após a Justiça do Mato Grosso do Sul condenar Bruno a indenizar o filho em R$ 650 mil por danos morais e materiais.





Ex-goleiro ganhou a liberdade condicional este ano

Para a magistrada, “não há qualquer óbice concreto [obstáculo] à concessão do livramento condicional ao apenado, na medida em que ele preenche o requisito objetivo necessário desde 10/04/2022, conforme cálculo do atestado de pena atualizado”.

Com isso, o ex-goleiro do Flamengo fica obrigado apenas a se apresentar trimestralmente à Justiça em uma das unidades do Patronato Margarino Torres, no estado do Rio, para assinar boletim de frequência e manter atualizados seu endereço e suas atividades.

Bruno Fernandes foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão por envolvimento no homicídio de Eliza, ocorrido em 2010, quando ela tinha 25 anos. No entanto, a pena acabou sendo reduzida para 20 anos e 9 meses. O corpo da vítima não foi localizado.



Em 2022, um time de Búzios (RJ) contratou o ex-goleiro. Porém, devido à repercussão negativa, ele terminou demitido dois dias depois do anúncio oficial.