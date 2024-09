Pedro Pascal é um dos protagonistas de The Last of Us

Ainda sem data de estreia, a segunda temporada de “The last of us”, da Max, ganhou seu primeiro trailer. A expectativa é que os novos episódios sejam lançados em 2025. O teaser foi divulgado nessa quinta-feira (26/9), data em que se celebra o “Last of us day" ou “Outbreak day”, data em que o game que originou a série é celebrado.





Os episódios devem acompanhar o segundo jogo da saga. Os eventos se passarão cinco anos após os acontecimentos da primeira temporada. Nos novos capítulos, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) enfrentam o próprio passado, entrando em um conflito interno. Enquanto isso, eles enfrentam um mundo ainda mais perigoso e imprevisível.





Além de Pascal e Ramsey, o elenco conta com Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Também haverá a chegada de novos personagens, como Abby, vivida por Kaitlyn Dever; Dina, interpretada por, Isabela Merced; Jesse, papel de Young Mazino; Mel, por Ariela Barer; Nora, vivida por Tati Gabrielle; Owen, papel de Spencer Lord; e Manny, por Danny Ramirez. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.





A primeira temporada da série estreou em 2023 e fez grande sucesso. A produção foi uma das mais indicadas ao Emmy, ganhando oito troféus por Melhor Ator Convidado (Nick Offerman - Bill); Melhor Atriz Convidada (Storm Reid - Riley Abel); Melhor Maquiagem e Efeitos de Prótese; Melhores Efeitos Visuais (Série ou filme); Melhor Design de Abertura; Melhor Edição de Som para Série (Comédia ou Drama de uma hora); Melhor Mixagem de Som para Série (Comédia ou Drama de uma hora); e Melhor Edição de Imagem para Série (Drama).



