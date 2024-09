A atriz Maggie Smith, conhecida por viver Minerva McGonagall nos filmes da saga de “Harry Potter”, morreu aos 89 anos, nesta sexta-feira (27/9), em Londres, na Inglaterra. A informação foi confirmada pelos filhos da atriz, Toby Stephens e Chris Larkin, à BBC.





"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Maggie Smith. Ela morreu em paz no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e família no fim de sua vida. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos, que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, diz o comunicado.





A família também agradeceu a equipe do hospital onde ela estava internada e pediu privacidade, "Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer à equipe do Chelsea e Westminster Hospital pelo cuidado e bondade incansáveis nos últimos dias de sua vida. Agradecemos pelas mensagens carinhosas e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", finaliza a nota.





Maggie Smith é vencedora de dois Oscars. O primeiro, de Melhor Atriz, por interpretar o papel-título no drama britânico “The prime of Miss Jean Brodie” (1969); e o segundo, de Melhor Atriz Coadjuvante, por interpretar uma perdedora do Oscar em “California Suite” (1978).





Smith nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 1934, e começou a carreira de atriz ainda adolescente. Não demorou para que ela estreasse no cinema, mantendo a atuação no teatro e nas telonas ao mesmo tempo.





Em Harry Potter, ela viveu a professora Minerva McGonagall, entre 2001 e 2011. Enquanto isso, ela alcançou seu papel de TV mais impactante, como a condessa de Grantham em “Downton Abbey”. Smith foi casada duas vezes: com o ator Robert Stephens entre 1967 e 1975, e com Beverley Cross entre 1975 e sua morte em 1998.



