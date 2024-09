Considerado um dos mais importantes nomes do heavy metal brasileiro, o baixista e compositor do Viper, Pit Passarell, morreu aos 56 anos, vítima de um câncer no pâncreas. A informação foi divulgada nas redes sociais do grupo paulista nesta sexta-feira (27/9).

De acordo com a publicação, o músico estava "cercado pela família e amigos de toda uma vida" no momento de sua despedida. "Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito sua falta, e a saudade será infinita. Nosso amor será eterno", diz.

Pit será velado nesta sexta, na Funeral Home, no Bairro Bela Vista, em São Paulo, das 11h às 14h.

Na quinta-feira (26/9), o Viper havia publicado uma nota a respeito da situação do baixista em suas redes sociais: "Pit Passarell foi diagnosticado com câncer na região do pâncreas. Ele está enfrentando essa batalha com muita força, coragem e a determinação que sempre demonstrou ao longo de toda a sua vida. Pedimos que todos se unam em pensamentos positivos e enviem boas energias para que ele possa enfrentar esse desafio com esperança e serenidade".

Trajetória

Nascido em Buenos Aires, em 11 de abril de 1968, Pit foi um dos fundadores do Viper em meados da década de 1980. Ao lado do irmão e guitarrista Yves, ele também colaborou com a banda de pop rock Capital Inicial.

Pelo Viper, cunhou clássicos do heavy metal como "Soldiers of sunrise" (1987) e "Theatre of fate" (1989), estes contando com os vocais de Andre Matos (1971-2019), outra referência do estilo.

Dentre outros trabalhos com a banda de metal estão "Evolution" (1992), "Coma rage" (1995) e "Tem pra todo mundo" (1996).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Em 2012, durante turnê de reunião do Viper, em celebração aos 25 anos de "Soldiers of sunrise", o grupo se apresentou no Music Hall, em Belo Horizonte.