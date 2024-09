Morreu, nesta quinta-feira (26/9), aos 84 anos, o poeta carioca Armando Freitas Filho. A informação foi confirmada pela Companhia das Letras, editora que publicava o poeta, e a causa da morte não foi informada.

Freitas Filho foi um dos maiores poetas contemporâneos do Brasil. Em vida, colecionou três Jabutis, e os prêmios Alphonsus Guimaraens, Portugal Telecom de Literatura e Moacyr Scliar. Sua estreia na poesia foi em 1963, com o livro “Palavra”. Na década de 1970, flertou com a poesia marginal, mas acabou não se associando ao movimento – talvez sua única filiação tenha sido ao movimento Instauração Práxis, que fazia oposição às ideias do concretismo.

Definindo-se como “escritor trifásico”, Freitas Filho sempre manteve o mesmo método para escrever: começava à mão, passava o texto para a máquina de escrever e, depois, para o computador. Foi assim que ele escreveu os poemas de “À mão livre” (1979), “Duplo cego” (1997), “Fio terra” (2000), “Raro mar” (2006), entre outros.

Além de poeta, Freitas Filho também trabalhou como pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, foi secretário da Câmara de Artes no Conselho Federal de Cultura, assessor do Instituto Nacional do Livro, pesquisador na Fundação Biblioteca Nacional e assessor no gabinete da Presidência da Funarte, cargo no qual se aposentou.

O poeta deixa a esposa e dois filhos, Carlos e Maria.



*Matéria em atualização