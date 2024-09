A cantora Lana Del Rey se casou nessa quinta-feira (26/9) com o guia turístico e caçador de crocodilos Jeremy Dufrene. Os dois trocaram votos na Louisiana, nos Estados Unidos, onde o homem reside. O romance veio a público há apenas um mês e chocou as redes sociais. Muitos perfis criticaram a cantora por se relacionar com um homem “feio demais”.





Em fotos e vídeos publicados pelo Daily Mail, Lana aparece sendo levada ao altar pelo pai, Robert Grant, com um buquê de flores nas mãos. Ela usou um vestido de noiva branco esvoaçante, com babados no decote, e um rabo de cavalo lateral nos cabelos, que caiam sobre um ombro.





Jeremy – visto muitas vezes com bonés – usou um terno preto, camisa social branca e sapatos de couro marrom. Depois da cerimônia, os dois partiram para uma festa ao ar livre, decorado com flores brancas em um porto.





A irmã de Lana, Caroline Grant, e o irmão, Charlie Hill-Grant, estiveram presentes na cerimônia. Não foi possível ser se a mãe da cantora, Patricia Ann Hill, estava no local. A assessoria de Lana não comentou o caso.





Esse é o primeiro casamento da cantora e o segundo de Dufrene, que é pai de duas filhas. Na última segunda-feira, o TMZ relatou que o casal pegou uma licença de casamento, que ainda não foi devolvida e registrada.





Lana e Jeremy se conheceram em 2019, quando ela fez um show na Louisiana e aproveitou para fazer um passeio de barco enquanto os dois estavam na cidade. Os dois se reencontraram em maio, quando ela fez um show no estado. Os dois foram vistos de mãos dadas em 25 de agosto, em um festival na Inglaterra.





Seu relacionamento com Jeremy inicialmente preocupou os amigos que estavam convencidos de que eles iriam desenterrar algo suspeito sobre o homem, mas eles perceberam que ele a trata bem e que ela está feliz no relacionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Ela o levou para sua série mais recente de shows no Reino Unido, o que foi um grande passo. Ele é um cara legal e ela se sente extremamente atraída por ele. Ele é um bom pai e ninguém que o conhece tem algo ruim a dizer sobre ele”, contou um amigo da cantora ao Daily Mail.