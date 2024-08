Lana Del Rey está de namorado novo! Pelo menos é o que os fãs especulam depois de a cantora aparecer de mãos dadas antes de um show da diva pop no último domingo (25/8). Os dois também foram vistos fazendo compras e jantando juntos. O felizardo seria o caçador de crocodilos e guia turístico Jeremy Dufrene. No entanto, os fãs não aprovaram o romance, já que ele seria “velho e feio demais” para a cantora. Alguns exageraram na reprovação e até externaram preconceitos.







A Lana Del Rey bem assimpic.twitter.com/C2WnUzjLey https://t.co/DINSfVvVyk — Marco Rabanne (@MarcoRabanne) August 28, 2024











a lana del rey catou um pinguço no bar jogando truco com o dinheiro do inss e levou pra casa pic.twitter.com/uaPwHHMj3e — becca (@cineroyco) August 28, 2024











Os dois saíram de mãos dadas no show da cantora no Reino Unido ???? pic.twitter.com/MSILJJFVHj — Lana Del Rey Addiction ???? (@LDRaddic) August 27, 2024











“Que tortura é ver ela com homem feio”, escreveu um perfil. “Pegou um mendigo”, disse outro. “Dessa vez ela foi no fundo do poço buscar esse, parece um bêbado de rua”, escreveu um terceiro. Alguns fãs chegam até a querer fazer uma “roda de oração”, pelo fim do namoro.





Nascido na Louisiana, nos Estados Unidos, Jeremy é caçador de crocodilos, pai de duas filhas e guia turístico na Arthur's Air Boat Tours. A equipe da cantora não se posicionou sobre o suposto relacionamento. No entanto, parece que os dois se conhecem há pelo menos cinco anos. Segundo o Daily Mail, Lana conheceu Jeremy em 2019, quando ela fez um passeio em um airboat da empresa em que o homem trabalha.





Ela estava na Louisiana para um show no festival. “Jeremy, deixe-me ser a capitã do Arthur's Air Boat Tours x”, escreveu a cantora em fotos da turnê em seu Instagram e Facebook em 19 de março de 2019. Em uma das imagens, ela aparece sentada ao lado do homem, com a língua de fora, enquanto ele a ajudava na direção. Jeremy também aparece no fundo de uma foto de Lana com as amigas.





Jeremy também postou uma foto com Lana em seu próprio Instagram. “Eu nunca sei quem posso encontrar em minhas turnês, mas é sempre um prazer, Lana Del Rey”, escreveu na legenda, em que estão abraçados.





Mas parece que, na época, não houve um interesse amoroso, já que poucos meses depois, a cantora começou a namorar Sean Larkin. O relacionamento foi até março de 2020. Tempos depois, ela namorou Clayton Johnson. Eles chegaram a ficar noivos, mas romperam no fim de 2021.





A vida amorosa de Lana teve outros possíveis relacionamentos com Salem Jack Donoghue e Evan Winiker, nunca confirmados. Em maio de 2024, a cantora voltou à Louisiana para uma apresentação e se reencontrou com Jeremy em um passeio.





Ela documentou a aventura e até marcou o suposto namorado em um post de 16 de maio. A publicação passou batido na época, mas agora, com os novos flagras, as atenções se voltaram a quem é o novo companheiro de Lana.





Jeremy, com apenas 4.400 seguidores, trancou seu perfil no Instagram, mas mantém sua página aberta do TikTok, onde compartilha vídeos com crocodilos e jacarés.