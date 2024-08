Uma novela que explora a cultura chinesa, com roteiro assinado por Glória Perez, direção de Wolf Maya e um elenco que mescla nomes como Fernanda Montenegro e ex-BBBs como Jade Picon e Davi Brito. Essa é “Pé de chinesa”, que se tornou um sucesso antes mesmo de estrear. Mas, mesmo sendo um dos assuntos mais comentados das redes sociais, a novela nunca existiu.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Pé de chinesa” supostamente estrearia em 2025, no horário das 21h e substituiria o remake de “Vale tudo”. Segundo a piada que ganhou força no X, o folhetim marcaria a comemoração dos 60 anos da TV Globo e o retorno de Glória ao horário nobre da emissora, após o fracasso de “Travessia”, em 2022. A autora é conhecida por obras que exploram outras nacionalidades, como “O clone”, que se passa em Marrocos, “Salve Jorge”, com um núcleo da Turquia, e “Caminho das Índias”, no país asiático.





Apesar de tantos detalhes, nada a respeito de “Pé de chinesa” tem fundamento. “Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos", declarou a novelista em entrevista à revista Caras. Mesmo com a história sendo desmentida, a web resolveu criar uma realidade em que o folhetim é real.





A novela falsa já ganhou um grande elenco, que inclui Jade Picon, Giovanna Antonelli, Davi Brito, Grazi Massafera, Fernanda Montenegro e Laura Cardoso. A trama seria protagonizada por Xu Lee (Jade Picon), filha perdida de um chinês com Bárbara Lee (Giovanna Antonelli), que vai à China pela avó, dona de uma academia de Kung Fu, vivida por Fernanda Montenegro. A história começa quando Keen Xong (Davi Brito) ateia fogo na casa de Xu, matando sua avó. Sozinha no mundo, a jovem vai em busca da mãe e do assassino da avó no Rio de Janeiro.





A criatividade é tanta que internautas criaram uma abertura para a novela, usando inteligência artificial. A peça foi inspirada em “Caminho das Índias” e “O clone”, e tem a música “Lig-lig-lig-lé”, de Ney Matogrosso, que realmente foi tema de “Negócio da China”, novela da Globo exibida em 2008.

eu tô fascinado com tudo sobre a fic do pé de chinesa KKKKKKKK pic.twitter.com/rjtO99JKtN — trop confus (@TropConfus) August 27, 2024

o teaser de pé de chinesa eu vou MORRER KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK alguém precisa parar os gays por deus pic.twitter.com/z8QqrN7tNO — trop confus (@TropConfus) August 28, 2024