Mineiro é esquartejado e triturado em liquidificador no Rio

Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos e natural de Belo Horizonte, foi morto no Morro de São Carlos, na Região Central do Rio de Janeiro. Segundo o tio dele, Geraldo Machado, Thiago teria sido assassinado pelo colega de trabalho e residência no último domingo (13/7). O corpo foi esquartejado e escondido em uma geladeira.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a vítima teve partes do corpo cozidas e batidas no liquidificador. O suspeito do crime, que morava com Thiago, ainda teria tentado se desfazer dos restos mortais no vaso sanitário.

O suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver nessa quarta-feira (16/7) por policiais civis da 6ª DP e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia foi feita no local, e o corpo, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Suspeito

De acordo com Geraldo Machado, o último contato de Thiago com a família havia sido no dia 12 de julho. À reportagem, ele contou que o sobrinho, que não tinha mais os pais, havia se mudado para o Rio de Janeiro anos atrás. Preocupados, parentes e funcionários da padaria onde o jovem era gerente se mobilizaram com a falta de notícias.

Familiares da vítima foram ao local onde ele morava e confrontaram o então colega de apartamento. Em vídeo acessado pelo Estado de Minas, uma mulher questiona se o homem matou Thiago. Sem aparentar remorso e encarando a câmera, ele afirma que o assassinou. A família acionou a polícia na ocasião.

Geraldo Machado disse que o sobrinho havia dado um emprego ao suspeito do crime, assim como o recebido para morar na própria casa. “Gerente de padaria, Thiago estendeu a mão a um conhecido, arranjando emprego e, mais do que isso, acolhendo essa pessoa em sua própria casa, como um verdadeiro irmão. Foi justamente essa confiança que acabou se tornando fatal. Thiago foi covardemente assassinado por quem ele ajudou”, escreveu o tio da vítima em publicação no Facebook.

No post, além de lamentar a perda do sobrinho, que diz ter provocado muita dor e revolta, ele deixou um alerta: “Tomem muito cuidado ao colocar estranhos dentro de casa. Nem todo mundo merece a confiança e o acolhimento que um coração puro oferece”. O tio da vítima também clamou por justiça.

À reportagem, Geraldo contou que o crime brutal teria sido precedido por uma chamada de atenção sobre o trabalho ao então funcionário. O tio ressaltou que o sobrinho não gostava de confusão e a questão teria sido profissional, uma vez que Thiago era chefe e gerente. “Hoje nossa família chora a perda irreparável de Thiago Morgado, um rapaz muito tranquilo, trabalhador e generoso. (...) Thiago era querido por todos e tinha a vida toda pela frente”, escreveu na publicação.

O corpo será sepultado no Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte. A data e horário não foram informados pela família.

