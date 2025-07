Homem 'contratado' para matar esposa de mandante de crime é preso em BH

Um homem suspeito por feminicídio foi preso, nesta quarta-feira (16/7), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime aconteceu em maio deste ano em Ipatinga, no Vale do Aço.

A prisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, esquina com a Rua Montes Claros, em BH. Segundo o registro policial, Evaldo Almeida Silva foi localizado enquanto estava trabalhando e, durante a abordagem, confessou o crime.

O homem ainda relatou aos policiais que foi "contratado" pelo marido da vítima, conhecido como "Tinor", para cometer o assassinato. Evaldo afirmou que ganharia R$ 10 mil pela morte da mulher, mas não recebeu a quantia.

Evaldo havia atingido a vítima com dois golpes de faca após um desentendimento e fugiu do local.

Dois dias depois o crime, ele foi até uma delegacia na cidade para ser ouvido e foi liberado. Antes de ser encontrado na capital mineira, Evaldo Almeida Silva contou aos policiais que estava se deslocando por vários municípios do estado para trabalhar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata