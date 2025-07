Morador de sítio ouve tiros e chama a PM que encontra mulher morta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um morador de uma propriedade rural em Mateus Leme, na Grande BH, acionou a Polícia Militar ao escutar tiros durante a manhã de sábado (12/7). Ao chegarem no sítio, os militares caminharam na direção indicada pelo morador e, pouco depois, encontraram o corpo de uma mulher que havia sido atingida por três tiros.

A perícia da Polícia Civil foi ao local e confirmou que a vítima estava morta e que os disparos foram feitos de um revólver calibre 38.

A mulher morta morava perto do local onde o corpo foi encontrado. Uma irmã dela foi localizada e disse que a vítima tinha saído de casa por volta de 10h, para encontrar uma prima do namorado. Disse também, que na véspera do crime, ela e o namorado, de 37 anos, tiveram uma briga, em função da mulher ter registrado uma queixa na Polícia Civil, acusando o homem de ter estuprado sua filha, de 15 anos.

Outros parentes da vítima foram ouvidos e disseram que a mulher morta tinha medo de um ataque por parte do namorado. A prima contou, também, que ela e a vítima teriam usado drogas antes dela deixar a casa.

Segundo a Polícia Militar, o namorado da mulher e suspeito do crime é procurado desde 2014 e tem dois mandados em aberto contra ele. Um deles é por um homicídio cometido em 2011, em Paraopeba, crime pelo qual já foi condenado a 38 anos de prisão. O homem segue foragido.