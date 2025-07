Acusado de matar mulher na Grande BH é condenado a 26 anos de prisão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um dos homens envolvidos no assassinato de Isabela Santos Barcelos Ferreira foi condenado a 26 anos e nove meses. A pena é pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A decisão foi tomada, nessa terça-feira (8/7), pelo Tribunal do Júri de Betim, na Grande BH.

O crime ocorreu em 2 de novembro de 2023 no bairro Alterosa II. O corpo ou os restos mortais da vítima não foram encontrados até o ano passado. Segundo a promotora de Justiça Gislaine Reis Pereira Schumann, os jurados acolheram todas as teses apresentadas pelo Ministério Público sobre o homicídio, assim como as qualificadoras, além do crime de ocultação de cadáver.

“Os júris, sem o corpo para realização do exame de corpo de delito, são extremamente difíceis e complexos para serem explicados e comprovados ao conselho de sentença. Foram dias de estudo, dedicação e análise dos elementos constantes nos autos, o que permitiu alcançar sucesso na sessão plenária”, disse a promotora.

Este homem foi o primeiro de um grupo, pois há outros réus indiciados no crime, segundo a polícia. Os demais são homens que estavam foragidos e um menor infrator.

Este não é o único crime praticado pelo grupo. Está em tramitação na comarca de Belo Horizonte um processo que trata de crime semelhante, com as mesmas características. Esse crime foi cometido no mesmo dia, algumas horas antes do de Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia