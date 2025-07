Juiz de Fora: homem achado morto no Centro gritou por socorro a noite toda

crédito: Elias Arruda via Instagram/TV Alterosa

Testemunhas ouvidas pela TV Alterosa afirmaram que o homem em situação de rua, encontrado morto no Centro de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (8/7), “gritou por socorro a noite toda”.

A vítima, de 30 anos, estava enrolada em cobertores. Populares acionaram a Guarda Municipal por volta das 8h50 depois de encontrarem o corpo no Parque Halfed. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte no local.

A TV Alterosa acompanhou parte dos trabalhos de perícia. Segundo apurado pela reportagem no local, ninguém prestou socorro ao homem, mesmo diante dos insistentes pedidos de ajuda. A princípio, ele estaria sentindo dor.

Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes faziam uma ronda de rotina na área quando foram abordados por pessoas que passavam pelo parque. A vítima não apresentava sinais aparentes de violência.

Embora as circunstâncias da morte ainda sejam desconhecidas, a possibilidade de a morte ter sido causada pelo frio intenso na madrugada no município não foi descartada.

De acordo com a administração municipal, o homem já havia sido abordado anteriormente pelas equipes da assistência social da cidade, recebeu cobertores e tinha histórico de passagem por abrigos. Na noite anterior, os profissionais da área estiveram no local em duas ocasiões, mas não o encontraram. A cidade conta com cinco abrigos públicos em funcionamento.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia