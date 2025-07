BH: mutirão de prestação de serviços acontece nesta quarta (9); confira

O Governo de Minas realiza, nesta terça (8) e quarta-feira (9), uma ação pública no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, reunindo dezenas de instituições para oferecer atendimento direto à população, escuta cidadã e prestação de serviços essenciais.

O evento, gratuito e aberto ao público, é coordenado pela Rede Mineira de Ouvidorias, iniciativa da Ouvidoria-Geral do Estado, e envolve mais de 20 órgãos públicos com o objetivo de facilitar o acesso da população a informações sobre seus direitos e ampliar o diálogo com o Estado.

Ao longo dos dois dias, os visitantes poderão contar com uma variedade de atendimentos. Haverá orientações jurídicas em áreas como direito do consumidor, previdência, família e penal, oferecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB-MG.

Também será possível emitir documentos como identidade, certidão de nascimento e título de eleitor, com o apoio da Polícia Civil, do Cartório de Registro Civil e da Justiça Eleitoral.

O evento disponibiliza ainda vacinação, encaminhamento para doação de sangue com a Hemominas e emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Além dos serviços individuais, a ação inclui orientações sobre o funcionamento de políticas públicas, direitos sociais, segurança e bem-estar. A Polícia Militar de Minas Gerais atuará com atividades educativas sobre prevenção à violência doméstica, uso de drogas e segurança no trânsito.

Instituições como o Procon e o Sistema Nacional de Emprego (Sine) estarão presentes para orientar consumidores e trabalhadores em busca de oportunidades. Projetos sociais e ações de conscientização, como a campanha “Nossos Avós” e o Arara Consciente, promovidos pelo Servas, também integram a programação.

Segundo a Ouvidoria-Geral, a proposta é tornar os serviços públicos mais acessíveis, acolhedores e transparentes, estimulando a participação social e fortalecendo os canais de escuta. As manifestações recebidas, como reclamações, denúncias, sugestões e elogios, serão tratadas pelas ouvidorias participantes como subsídio para aprimorar o atendimento à população.

As edições anteriores da iniciativa ocorreram em pontos centrais da cidade, como a Praça da Estação e a Praça Sete, e agora retornam com maior número de serviços ofertados.

