Morador em situação de rua é encontrado morto em parque em Minas

Um morador em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (8/7) no Parque Halfeld, no Centro de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O homem, de 30 anos, estava enrolado em cobertores e foi localizado por populares, que acionaram a Guarda Municipal por volta das 8h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte no local.



Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes faziam uma ronda de rotina na área quando foram abordados por pessoas que passavam pelo parque. A vítima não apresentava sinais aparentes de violência, e a causa da morte será apurada pela Polícia Civil.

De acordo com a administração municipal, o homem já havia sido abordado anteriormente pelas equipes da assistência social da cidade, recebeu cobertores e tinha histórico de passagem por abrigos. Na noite anterior, os profissionais da área estiveram no local em duas ocasiões, mas não o encontraram.

A cidade conta com cinco abrigos públicos em funcionamento, com vagas disponíveis para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. As equipes da assistência social continuam realizando rondas diárias para oferecer apoio, especialmente durante o período de frio intenso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mobilização da população também é incentivada por meio da campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio", que arrecada roupas de inverno e cobertores para pessoas em situação de rua. As doações são destinadas a entidades da rede Mesa da Cidadania, que reúne mais de 100 organizações envolvidas na distribuição dos itens.