Frio e baixa umidade desafiam cidades mineiras

Belo Horizonte segue sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia. Segundo a Defesa Civil, o frio persiste pelo menos até a próxima terça-feira (8/7), devido a uma massa de ar polar que avança sobre o estado. Os termômetros devem registrar mínimas em torno de 10°C ou abaixo disso.

Na manhã desta sexta-feira (4/7), a capital mineira registrou a quinta menor temperatura do ano, com 11,3°C na Região Centro-Sul, às 5h45. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 11,7°C, às 3h mas com sensação térmica de -6°C.

No interior, os termômetros também despencaram. Em Monte Verde, distrito do município de Camanducaia, no Sul de Minas, a mínima registrada foi de 7,6°C às 4h da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica no mesmo horário foi de 9,6°C. Uma hora depois, às 5h, o local ainda marcava 8,4°C, com sensação de 7,8°C.

Além do frio, o tempo permanece estável em quase todo o território mineiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será de céu claro a parcialmente nublado em grande parte das regiões. No Sul e no Sudoeste de Minas, há possibilidade de geada em pontos isolados, devido às temperaturas mais baixas nas madrugadas.

Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o amanhecer pode ser marcado por nevoeiro e névoa úmida, enquanto na Zona da Mata a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, também com névoa no início do dia. Já no Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte e Central Mineira, a expectativa é de céu aberto com névoa seca à tarde, reflexo da baixa umidade do ar nessas áreas.

As menores temperaturas de 2025 até agora em BH

O frio que se intensificou nesta semana já se soma a uma sequência de madrugadas geladas ao longo de junho. Veja abaixo as menores temperaturas registradas neste ano na capital mineira:

8,1°C – 12/06 (Centro-Sul) e 13/06 (Cercadinho)

8,8°C – 15/06 (Venda Nova)

9,4°C – 14/06 (Cercadinho)

10,8°C – 16/06 (Cercadinho)

11,3°C – 04/07 (Mangabeiras)

11,7°C – 17/06 (Cercadinho), 03/07 (Centro-Sul e Pampulha)

11,8°C – 25/06 (Cercadinho)

12,1°C – 20/05 (Venda Nova)

12,3°C – 03/05 (Mangabeiras)

12,5°C – 18/06 (Venda Nova)

Previsão para o fim de semana (5 e 6 de Julho)

A previsão do tempo indica céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca durante o fim de semana na capital. A temperatura mínima deve continuar em torno de 10°C, com máxima de 24°C, tanto no sábado quanto no domingo. A umidade relativa do ar deve chegar a 35% à tarde.

No Sul de Minas, há risco de geada em pontos isolados. Esse padrão climático deve continuar pelo menos até a próxima quarta-feira (10/7), segundo o Inmet.

Ar seco e riscos à saúde

Além das baixas temperaturas, os mineiros devem ficar atentos à baixa umidade do ar, especialmente nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Central Mineira. Nessas áreas, os índices devem ficar entre 20% e 30% durante as tardes do fim de semana, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica níveis entre 50% e 60%.

Para se ter ideia, a umidade do ar em cidades do deserto do Saara costuma variar entre 14% e 20%. Quando o ar está seco demais, aumenta o risco de problemas respiratórios, alergias, ressecamento da pele e agravamento de doenças crônicas, como asma e bronquite.

Recomendações da Defesa Civil

Diante do cenário de frio e ar seco, a Defesa Civil de Belo Horizonte orienta que a população adote cuidados simples, mas essenciais para a saúde:

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Segundo a Prefeitura de BH, os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço: defesacivilbh.