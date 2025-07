No mesmo dia da prisão, Justiça determina soltura da 'Dama do Crime'

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"



A "Dama do Crime", como é conhecida Anne Casaes, de 38 anos, presa preventivamente na manhã dessa terça-feira (15/7) em Belo Horizonte (MG), apontada como interlocutora do Comando Vermelho, deve ser solta ainda na manhã desta quarta-feira (16/7). A decisão, tomada no fim da tarde de ontem, é do juiz Moacir Rogério Torquatro, do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, de Cuiabá (MT). A alegação da defesa é de que ela está se recuperando de uma cirurgia e também por ter um filho de apenas dois anos.

Segundo o advogado de Anne Casaes, Marco Assis, a decisão já foi encaminhada à direção do Presídio de Vespasiano (MG), na Grande BH, destinado a mulheres, para onde ela foi levada logo após a prisão. “Estamos aguardando o cumprimento da decisão judicial pela direção do presídio”.

A "Dama do Crime" é mineira e reside em Cuiabá (MT), mas estava em Belo Horizonte para fazer um processamento cirúrgico. “Ela veio porque o médico é de sua confiança”, diz.

Assim que deixar o presídio, Anne deve retornar ao apartamento do Bairro Buritis, onde está em recuperação da cirurgia. “Não sei o que ela fará depois de terminar a recuperação. Se permanecerá aqui ou se voltará para Cuiabá”, diz o advogado. O imóvel é uma cobertura, onde ela foi presa.

A prisão

Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, interlocutora do Comando Vermelho. Esta é Anne Casaes, de 38 anos, que foi presa preventivamente, pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (15/7). Ela é conhecida como a “Dama do Crime” e a prisão ocorreu dentro da Operação Reversus.

A “Dama do Crime” foi casada com o ex-chefe do tráfico do Comando Vermelho, Júnior Gago, que morreu na Bolívia, em 2023. Seu corpo e de um segundo homem estavam num veículo incendiado, em área de mata, na província de San Matias, naquele país.

A Operação Reversus é realizada conjuntamente entre a Polícia Civil, Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e Polícia Civil do Mato Grosso.

Esta não foi a primeira prisão da “Dama do Crime” pela polícia mineira. Ela já foi investigada e presa anteriormente pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, o que evidencia sua reincidência e continuidade em atividades ilícitas.

“De acordo com os levantamentos, Anne exerce um papel estratégico na articulação entre lideranças do Comando Vermelho em diferentes unidades federativas, atuando principalmente na comunicação interestadual e na lavagem de capitais oriundos do tráfico de entorpecentes e de outras atividades ilícitas. Essas ações têm como objetivo dissimular a origem de recursos financeiros e facilitar seu reinvestimento em atividades criminosas, especialmente nos estados de Mato Grosso e Minas Gerais”, diz nota da Polícia Civil.

Quem é ela

“A “Dama do Crime” foi presa, nas primeiras horas da manhã de terça-feira (15/7), em uma cobertura no Bairro Buritis, Região oeste de Belo Horizonte, onde estava residindo.

Anne é considerada uma pessoa de grande importância para o Comando Vermelho. Toda a estratégia de comunicação do grupo, em especial dos chefes, é organizado por ela, em todo o país.

A operação que levou Anne à cadeia investiga a organização criminosa envolvida em fraudes bancárias. E nesse esquema está incluído a lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o crime ocorria em duas capitais, Belo Horizonte e Cuiabá, onde o dinheiro do tráfico era "lavado" com negociações de vendas de veículos e compra e venda de gado. As operações realizadas por ela eram centradas em Minas Gerais e no Mato Grosso.

A operação Reversus cumpriu outros 26 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão, nos dois estados. O próximo passo da investigação foca em fraudes bancárias coordenadas por ela.