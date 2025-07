Traficantes pagam terceirizados para guardar drogas e escapar de flagrantes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

É cada vez maior a terceirização do trabalho no tráfico de drogas. Os criminosos agora pagam terceirizados para guardar as substâncias ilícitas e, assim, escaparem de flagrantes.

Na madrugada desta sexta-feira (11/7), mais um flagrante de um terceirizado foi feito pela Polícia Militar, numa casa da Rua Manacás, no Bairro Laranjeiras, em Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na residência, foram encontradas 26 barras de maconha, sete quilos de cocaína, sete porções de maconha e duas balanças de precisão. O material foi apreendido e levado para a Delegacia de Plantão de Betim.

Ele recebia R$ 200 por mês

O morador da casa contou que não era o dono das drogas, mas que era pago para guardar a mercadoria. Pelo serviço, um traficante lhe pagava R$ 200 por mês.

Os militares chegaram à residência onde estava a droga a partir de uma denúncia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Betim, segundo informações obtidas pela PM, existem várias outras casas em que moradores recebem dinheiro para guardar drogas, uma prática que vem crescendo em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.