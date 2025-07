Homem que fazia 'delivery' de drogas é preso em BH

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado fazendo a entrega de maconha no Bairro Novo Santa Cecília, na Regional do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa terça-feira (15/7).

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que um Fiat Palio vermelho estava sendo usado para o abastecimento do tráfico no Aglomerado Vila da Paz, em Contagem, na Grande BH. Ainda conforme a denúncia, o responsável era conhecido no tráfico e estava guardando entorpecentes.

O carro foi encontrado na Avenida Dois e, no banco do passageiro dianteiro, foram encontradas sete barras de maconha em um saco plástico. Questionado, o motorista afirmou que não era proprietário da droga e que apenas fazia entregas sob demanda.

O suspeito informou aos militares o endereço onde estava o estoque. No local, os militares encontraram três barracões, sem moradores. No guarda-roupas de um dos imóveis estavam outras 106 barras de maconha e uma de crack, além de quatro pistolas e uma espingarda, de calibre 12.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem se negou a dar o nome de quem era o dono do material. Ele foi preso em flagrante e levado, junto do material apreendido, à delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.