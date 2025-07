Mulher encontra o corpo do irmão debaixo da cama e PM busca por suspeita

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de Felipe Dias, de 39 anos, foi encontrado, por sua irmã, debaixo da cama na casa onde morava no Bairro Campos Elísios, em Betim, na manhã desta segunda-feira (14/7).

A mulher resolveu procurar pelo irmão porque eles não se viam desde a última sexta-feira (11/7), o que não era comum. Ao chegara o imóvel, ela gritou o nome o nome do homem e, como não obteve resposta, decidiu bater na porta e percebeu que ela estava entreaberta.

A irmã percorreu os cômodos da casa e todos estavam vazios. No quarto do irmão, ela percebeu que havia algo debaixo da cama. Ao conferir do que se tratava, encontrou o corpo da vítima e, desesperada, acionou a Polícia Militar (PM).

Ela contou aos policiais que o irmão era solteiro, mas estava envolvido com uma mulher. A PM registrou as características da mulher e emitiu um alerta para batalhões da região, mas até o momento, a suspeita não foi encontrada.

