MG: mulher mata namorada do ex após ver publicação em rede social

Um stories nas redes sociais foi o estopim de um crime que terminou em tragédia na noite desse sábado (12/7), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Inconformada com o fim do relacionamento, uma mulher de 26 anos se dirigiu até o local onde o ex-companheiro estava com a nova namorada e, armada com uma faca, a matou. Ela ainda agrediu o ex com uma paulada na cabeça e tentou esfaqueá-lo.

Quando os policiais militares chegaram ao lugar, a vítima, uma mulher de 35 anos, já estava caída, sem reação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

A suspeita foi encontrada logo em seguida, a poucos metros dali, sentada em um ponto de ônibus na mesma avenida. Ao ser abordada, confessou o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a motivação do ato foi um conteúdo publicado pelo ex-namorado nas redes sociais. A mulher contou que viu um vídeo nos stories (publicação temporária no Instagram) dele, em uma lanchonete, acompanhado da atual companheira.

A suspeita disse, em seu depoimento aos militares, ter reagido à publicação com um emoji de palmas. Ela então pegou carona com uma amiga, de 23 anos, e foi até onde o casal estava. A jovem fugiu no momento das agressões, mas também foi localizada e detida, considerada como coautora do crime.

O ex-companheiro, de 31 anos, relatou aos policiais que estava andando pela rua com a namorada, logo após saírem da lanchonete, quando foi surpreendido por uma paulada na cabeça. Segundo o depoimento do homem, a agressora era sua ex, que também sacou uma faca e tentou golpeá-lo. Na tentativa de se defender, ele caiu no chão.

Nesse momento, a suspeita teria partido para cima da atual companheira dele, golpeando-a duas vezes. Uma facada atingiu a região do pescoço e as costas da vítima.

Ainda segundo o depoimento do homem, o ataque foi tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. Ele dispensou atendimento médico, mesmo com um corte na cabeça.

Prisão

A mulher de 23 anos que acompanhava a suspeita foi localizada pouco depois, na mesma avenida, e também acabou presa. Segundo o boletim de ocorrência, ela havia dado carona à autora do crime até o local e fugido quando começaram as agressões.

A PMMG entendeu que, ao facilitar a ação e permanecer ao lado da suspeita até instantes antes do ataque, ela teve participação no homicídio. Ambas as suspeitas têm filhos pequenos, que ficaram sob os cuidados de familiares.

Elas foram presas em flagrante e encaminhadas à delegacia de João Monlevade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A investigação agora ficará a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais.