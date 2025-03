Homem mata a ex-companheira e tenta cometer suicídio na Grande BH

Uma biomédica foi morta enquanto trabalhava na tarde desta segunda-feira (10/3) no bairro Várzea, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima era Miqueias Nunes de Oliveira, de 33 anos. Ela se identificava nas redes sociais como Dra. Keia Oliveira, onde divulgava alguns dos procedimentos estéticos que realizava.

O ex-companheiro dela, Renê Teixeira, de 43 anos, é o principal suspeito do crime. Ele teria tentado tirar a própria vida após o ocorrido, mas sobreviveu e foi hospitalizado sob custódia.

De acordo com informações de testemunhas, o homem teria ido ao local de trabalho da vítima com o suposto objetivo de conversar, mas acabou assassinando-a com 10 facadas. Em seguida, ele usou a arma contra si.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já o corpo da biomédica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.