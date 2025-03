MG: mulher entra em briga do marido em bar e é esfaqueada

Uma mulher, de 30 anos, está em estado grave após ser esfaqueada no pescoço e na região do tórax, na madrugada deste domingo (9/3), em um bar de Uberaba, no Triângulo Mineiro.





O suspeito, de 44 anos, tentou fugir, mas, segundo registro da Polícia Militar (PM), foi perseguido por populares e acabou contido por dois policiais penais.





Ainda conforme registro policial, inicialmente, o suspeito e o marido da vítima começaram a discutir, sendo que, pouco tempo depois, entraram em luta corporal. Em seguida, a mulher entrou na briga para defender o esposo e foi esfaqueada.





Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento Mirante (UPA), porém precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) devido à gravidade das lesões. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do hospital sobre atualizações do estado de saúde da vítima e se ela precisou passar por cirurgia e aguarda resposta.





Além do suspeito do crime, o marido da vítima, de 32 anos, também foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PCMG) de Uberaba.





Relatos dos homens à PM





O suspeito relatou aos militares que estava bebendo no bar quando a vítima e o marido começaram a discutir com ele por motivos fúteis. Durante a briga, o suspeito disse que o homem chegou a ameaçá-lo dizendo que fazia parte de uma facção criminosa.



Já o marido da vítima declarou que o suspeito das facadas passou a mão nas nádegas da sua esposa e foi isso que motivou a briga.